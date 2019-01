Papa: la gioventù non è sala d'attesa

: Papa Francesco: “Assurdo identificare i migranti come male sociale” - SkyTG24 : Papa Francesco: “Assurdo identificare i migranti come male sociale” - RaiNews : A Panama #PapaFrancesco elenca i mali di oggi nella via crucis con i giovani della Giornata Mondiale della Gioventù… - francescoassisi : È sempre un abbraccio di gioia e commozione quello fra il Papa e i giovani alla Veglia, uno degli momenti clou dell… -

"Essere giovani non è sinonimo di 'd'' per chi aspetta il turno della propria ora. E nel 'frattanto' inventiamo per voi o voi stessi inventate un futuro ben costruito e garantito con tutto 'ben assicurato',un futuro da laboratorio.E'la 'finzione' della gioia". CosìFrancesco nella messa finale della Giornata della GMG al Campo San Juan Pablo II di Panama, alla presenza di oltre 700mila ragazzi. "Voi, cari giovani,non siete il futuro ma l'adesso di Dio", ha concluso.(Di domenica 27 gennaio 2019)