Papa Francesco alla Gmg di Panama | ' Maria è la più grande influencer della storia'

Giorno memoria - Papa Francesco : «Non dimenticare le vittime dell'olocausto» : Continuiamo a sforzarci, instancabilmente, a coltivare giustizia, aumentare la concordia e sostenere l'integrazione, essere strumenti di pace e costruttori di a mondo migliore». E ha invitato i ...

Papa Francesco : il prossimo è prima di tutto una persona - un volto concreto : Così si attua il miracolo di sperimentare che qui si nasce di nuovo; qui tutti nasciamo di nuovo perché sentiamo efficace la carezza di Dio che ci rende possibile sognare il mondo più umano e, perciò,...

Il Volo alla Giornata Mondiale della Gioventù a Panama e il selfie con Papa Francesco : Il Volo alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama si esibisce per Papa Francesco e per un pubblico di oltre 700 mila persone, tanti solo coloro accorsi da tutto il mondo per prendere parte all'evento. "Se ci avessero detto che un giorno avremo cantato per il Papa, difficilmente ci avremmo creduto...", scrive Il Volo su Facebook nel condividere il primo di due selfie realizzati con il Papa. Il secondo è seguito da una didascalia che ...

Domenica In - "agguato" di Papa Francesco a Mara Venier : non va in onda - sconcerto tra i fan : Sorpresa e sconcerto per i fan più appassionati (ma un poco disattenti) di Domenica In, il programma della Domenica pomeriggio di Mara Venier: alle 14, infatti, si sono sintonizzati su Rai 1. Peccato però che non abbiano trovato né zia Mara né tanto meno Domenica In. La ragione? Il viaggio di Papa F

Papa Francesco ai giovani di Panama : 'Maria è l'influencer di Dio' : Poi Francesco esclama: 'Il mondo non è soltanto per i forti!' . Il motivo di questa affermazione: Jorge Mario Bergoglio si complimenta con una coppia che ha testimoniato la difficile scelta di ...

Papa Francesco ai 600mila della Gmg : “Facile criticare i giovani se li priviamo del futuro” : Bergoglio si rivolge ai 600mila giovani della Giornata mondiale della Gioventù a Panama ricordando come "Maria sia l'influencer di Dio. Perché senza alcun dubbio è diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella storia. Non basta stare connessi per sentirsi riconosciuti e amati, per stare nella rete".Continua a leggere

Papa Francesco : 'Chiesa ferita dal suo peccato - non ha ascoltato tante grida' : ... possiamo dare 'cittadinanza' a una delle peggiori eresie possibili nella nostra epoca: pensare che il Signore e le nostre comunità non hanno nulla da dire né da dare in questo nuovo mondo in ...

Papa Francesco a Panama/ 'I migranti sono i Cristi di oggi - assurdo identificarli come il male sociale' : Papa Francesco a Panama/ Il Santo Padre si rivolge alla platea di giovani: "I migranti sono i Cristi di oggi, assurdo identificarli come il male sociale"

Papa Francesco : "Assurdo identificare i migranti come male sociale" - : Il Pontefice è nel Paese centro-americano per la via crucis della Giornata mondiale della gioventù. Davanti a 400mila persone ha lanciato un monito sugli "abusi e l'indifferenza contro i Cristi di ...

Papa Francesco a Panama - domenica la Santa Messa in tv su Raiuno e Tv2000 : In questi giorni Papa Francesco è impegnato a Panama nelle celebrazioni per la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Arrivato in loco, il Santo Padre è stato accolto dall'arcivescovo di Panama e da una moltitudine di giovani provenienti da oltre 150 Paesi. Per Bergoglio si tratta della terza GMG. Tra canti, balli e spettacoli, c'è stata anche la presentazione dei Santi Patroni della rassegna, tra i quali Oscar Arnulfo Romero, canonizzato ...

Il Volo a Panama con Papa Francesco per la giornata mondiale della gioventù : ' Il Volo ', il trio che ha conquistato le platee internazionali, sarà in gara al 69° Festival di Sanremo , in programma al Teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio, con 'Musica che resta'. Intanto sabato ...