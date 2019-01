Papà Di Battista: scusa per lavoro nero

: M5S, Di Battista anticipa Le Iene: “Mio papà mi ha detto che ha avuto un lavoratore in nero. Mi sono incazzato a mo… - petergomezblog : M5S, Di Battista anticipa Le Iene: “Mio papà mi ha detto che ha avuto un lavoratore in nero. Mi sono incazzato a mo… - redazioneiene : +++ FILIPPO ROMA PIZZICA ANCHE IL PAPA' DI DI BATTISTA CON IL LAVORATORE IN NERO +++ Clicca qui sotto per vedere l'… - repubblica : Le Iene dal papà di Di Battista: ha un lavoratore in nero. Il pentastellato: 'Ora vadano anche da Berlusconi' [news… -

"Ringrazio Alessandro per le sue parole Lo ringrazio per la sua sincerità, per la sua onestà, per il suo rigore e per l'affetto che traspare dal suo messaggio. Lo ringrazio e confermo. Confermo quanto ho detto all'inviato delle Iene. Negli ultimi tempi mi sono dovuto avvalere di un collaboratore in ''". Lo scrive su Fb Vittorio Didi Alessandro ex parlamentare M5s. "Non si deve fare ma, a volte, le circostanze ti ci costringono" e "tante volte, l'alternativa è la cessazione di una attivita".(Di domenica 27 gennaio 2019)