Papa a giovani - siete l'adesso di Dio : Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa finale della Gmg a Panama alla quale sono presenti 700mila ragazzi arrivati da tutto il mondo. Quando si chiede ai giovani di aspettare e preparare il ...

Il Papa ai giovani a Panama : Maria la 'influencer' di Dio : Roma, 27 gen., askanews, - 'Maria, la 'influencer' di Dio'. Così Papa Francesco, parlando questa notte ai giovani riuniti a Panama per la Giornata Mondiale della Gioventù. 'Senza alcun dubbio la ...

Smisurata disuguaglianza. Intervista all'arcivescovo di Panama Mendieta : "Il Papa cerca giovani sognatori" : Panama. I giovani centroamericani di Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua si sono preparati all'arrivo del Papa con una giornata di studio dedicata alla Laudato Si'. Appuntamento nel palazzetto dell'università cattolica del Paese, annesso alle aule, dove si è riunita una gioventù festante e colorata. Il Cardinal Turkson è arrivato in avanscoperta e, senza mezzi termini, ha ricordato che il pianeta ...

Papa Francesco ai giovani di Panama : 'Maria è l'influencer di Dio' : Poi Francesco esclama: 'Il mondo non è soltanto per i forti!' . Il motivo di questa affermazione: Jorge Mario Bergoglio si complimenta con una coppia che ha testimoniato la difficile scelta di ...

Papa Francesco ai giovani : "Maria è l'influencer di Dio" : ...

Papa Francesco ai 600mila della Gmg : “Facile criticare i giovani se li priviamo del futuro” : Bergoglio si rivolge ai 600mila giovani della Giornata mondiale della Gioventù a Panama ricordando come "Maria sia l'influencer di Dio. Perché senza alcun dubbio è diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella storia. Non basta stare connessi per sentirsi riconosciuti e amati, per stare nella rete".Continua a leggere

Il Papa ai giovani : "Maria - l'influencer di Dio" : Abbracciate la vita nelle sue fragilità e contraddizioni , perché solo quello che si ama può essere salvato e solo quello che si abbraccia può essere trasformato. L'esortazione di Papa Francesco ai ...

Panama - il Papa a 600 mila giovani : «Maria è l'influencer da seguire» : ... aveva detto che «una delle peggiori eresie possibili nella nostra epoca» è «pensare che il Signore e le nostre comunità non hanno nulla da dire né da dare in questo nuovo mondo in gestazione». Ora ...

Papa : giovani - seguite l'influencer Maria : 2.09 "Com'è facile criticare i giovani se li priviamo di opportunità lavorative,educative e comunitarie a cui aggrapparsi e sognare il futuro!": Lo ha detto Papa Francesco alla veglia con i giovani della Gmg a Panama, parlando dei "quattro senza", cioè quegli elementi senza i quali la nostra vita è priva di radici e si secca: lavoro, istruzione, comunità, famiglia". E questi "quattro 'senza' uccidono". Il Papa ha poi esortato i giovani a ...

Il Papa abbraccia i giovani a Panama - 350mila fedeli ad accoglierlo : Il protocollo non lo prevedeva. Ma Papa Francesco ha fatto cambiare programma: nel campo Santa Maria de la Antigua, nella Cinta Costera, a Panama, Bergoglio ha scelto di passare in mezzo ai giovani radunati per la Gmg a bordo della Papamobile. Una grande festa, un tripudio di bandiere, a rappresentare i pellegrini di ogni angolo del Pianeta, giunti nella capitale del paese centramaricano per la Giornata Mondiale della Gioventù. Oltre 350mila ...

Papa : 250 mila giovani ad apertura Gmg : ANSA, - PANAMA, 25 GEN - Sono circa 250 mila i giovani che stanno prendendo parte alla cerimonia di apertura della Giornata Mondiale della Gioventù a Panama con Papa Francesco. E' quanto fanno sapere ...

Gmg - Papa confesserà giovani detenuti del carcere minorile di Pacora : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

