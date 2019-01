Paola Caruso replica a Caserta a Domenica Live | “Subisco mobbing”

Domenica Live/ Anticipazioni : Eva Henger e la "busta" gialla - Paola Caruso ancora contro il suo ex : Barbara d'Urso torna con Domenica Live, Eva Henger e Paola Caruso tra le ospiti del nuovo appuntamento, ecco tutte le news del programma.

Trono Classico Uomini e Donne - Ivan : tagliate le parole su Paola Caruso : Uomini e Donne: togliate le parole di Ivan Gonzalez su Paola Caruso Nella puntata del Trono Classico di Uomini e Donne trasmessa venerdì 25 gennaio su Canale 5 è accaduto qualcosa di insolito. Come ha segnalato l’affezionato pubblico social del dating sentimentale di Maria De Filippi sono state tagliate le parole di Ivan Gonzalez su Paola Caruso. La puntata del Trono Classico odierna è stata registrata lo scorso 3 gennaio: il modello ...

Paola Caruso a Domenica Live - la lettera choc : «Ti auguro di perdere il bambino e di morire» : Giunta all’ottavo mese di gravidanza, a Domenica Live Paola Caruso interviene nuovamente nella puntata del 20 gennaio facendo recapitare una lettera choc a Barbara D’Urso. A me, incinta, è stato augurato di perdere il bimbo e di morire io stessa – prosegue Paola Caruso nella lettera – Ancora mi rimbombano in testa la parole della sorella del padre di mio figlio. La sera che mi ha cacciata di casa mi ha augurato di perdere Michelino, ...

Paola Caruso - lettera shock a Domenica Live : ‘Mi è stato augurato di perdere il bambino’ : “A me, incinta, è stato augurato di perdere il bimbo e di morire io stessa“. Sono parole molto dure quelle che Paola Caruso riferisce nella lettera fatta recapitare a Barbara D’Urso e che la conduttrice legge nella puntata di Domenica Live in onda Domenica 20 gennaio su Canale 5. La ex bonas di Avanti un altro, benché non presente in studio, chiede alla padrona di casa che faccia sapere quel che, a suo dire, la famiglia di ...

