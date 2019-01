Palinsesto Champions League 2018-19 Rai : partite in diretta TV : Palinsesto Champions League 2018-19 Rai: partite in diretta TV diretta streaming e TV Champions League 2019 sulla Rai, le partite La Rai ha siglato un accordo con Sky riguardante il Palinsesto Champions League 2018-19. L’accordo le consentirà di trasmettere in chiaro le partite della prossima stagione della competizione europea. Sarà trasmessa in prima serata la miglior partita che coinvolga un’italiana nel turno di mercoledì. ...

Champions League - ottavi : Palinsesto tv sulla Rai - Atletico Madrid-Juventus sarà in chiaro : Tra poco meno di un mese tornerà protagonista la Champions League con gli ottavi di finale. Le italiane rimaste in corsa sono Juventus e Roma, che affronteranno rispettivamente Atlético Madrid e Porto. Il sorteggio ha sorriso ai giallorossi, che avrebbero potuto incrociare una squadra ben più quotata, mentre i bianconeri si ritrovano sul cammino verso la finale di Madrid uno dei club più ostici. Non sarà semplice per i ragazzi di Massimiliano ...

Sky Sport Champions 6a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con la 6a Giornata della fase a gironi, su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite saranno visibili, oltreché via sat...