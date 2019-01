Oroscopo Toro | febbraio | mese speciale per l' amore

Oroscopo 2 febbraio : Toro prudente - Pesci in salita : Durante la giornata di sabato 2 febbraio 2019 ci saranno maggiori possibilità di fare incontri per il Capricorno, ma è consigliabile essere prudenti nelle amicizie per il Sagittario. Al momento il Leone non ha il favore di Venere, mentre l'Ariete risanerà un rapporto a cui tiene davvero molto. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: risboccerà l'amore fra voi e il partner, e potreste anche avere Venere in tutto il suo splendore dalla vostra ...

Oroscopo amore di coppia 28 gennaio : risveglio del cuore per l'Ariete - Toro autoritario : L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì 28 gennaio spinge ciascun segno zodiacale a lasciarsi andare all'amore, vivendo i sentimenti senza "freni" e aprendosi a nuove sensazioni. I transiti planetari amorosi sono particolarmente favorevoli per il Sagittario, l'Acquario e il Leone. Anche la Luna dal domicilio undicesimo spinge ad approfondire le emozioni, accettando il rischio di osare in amore, contando sulle previsioni astrologiche delle ...

Oroscopo PAOLO FOX/ Previsioni - oggi 25 gennaio 2019 : Ariete dubbioso - Toro incontro di famiglia : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni di oggi 25 gennaio 2019:giornate interessanti per l'Acquario, Pesci fine settimana in crescita, tutti gli altri segni?

Oroscopo 31 gennaio : tenerezza per Toro - Vergine soddisfatta - imbarazzo per Gemelli : Il giorno di giovedì 31 gennaio sarà fatto di tanto amore, soprattutto per il Toro, il Capricorno e lo Scorpione. Ma sarà anche la giornata "no" dei Pesci e dei Gemelli. Di seguito, tutti i segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: il vostro partner potrebbe ripensarci su di voi in modo positivo e questo vi rende molto felici. Nel pomeriggio, però, potreste avere dei piccoli problemi sul posto di lavoro da cui non ...

Oroscopo del giorno 25 gennaio : belle emozioni per il Toro : In arrivo l'ultimo weekend del mese di gennaio 2019. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco per quanto riguarda la giornata di venerdì 25 gennaio. Di seguito, amore, lavoro e salute per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. Oroscopo del 25 gennaio da Ariete a Vergine Ariete: con la luna in aspetto complesso potrebbero nascere delle agitazioni in campo sentimentale. Sul lavoro evitate distrazioni. Toro: per ...

Oroscopo dell'amore con classifica tradimento e lealtà : Toro il più fedele : Il rapporto di coppia è un insieme di energie che scatenano sensazioni positive, regalando felicità e gioia. Guardando l'altro lato della medaglia ci accorgiamo però che cadendo da quel mondo paradisiaco ci si ritrova in una realtà nella quale subentrano difficoltà, incapacità di lasciarsi andare ai sentimenti, relazioni extraconiugali. Lanciamo un focus analizzando come ciascun segno zodiacale sia più propenso alla fedeltà o al tradimento, ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : buon momento per Toro e Cancro : Una nuova settimana ha inizio con l' Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio in primo piano. Prepariamoci dunque a scoprire le previsioni astrali per i prossimi sette giorni in calendario, segno per segno. Protagonisti assoluti dei prossimi giorni a cavallo fra il mese di gennaio e quello di febbraio sono tutti e dodici i segni, con in particolare due simboli astrali favoriti, ovvero Toro e Cancro, ma andiamo ai dettagli. Astrologia e ...

Oroscopo di domani 24 gennaio : giornata perfetta per il Toro - gemellini giù : L'Oroscopo di domani 24 gennaio riapre con la classifica stelline e le predizioni zodiacali sulla giornata di giovedì. In questo caso l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco è pronta a relazionare sulla qualità delle effemeridi riservate all'amore e al lavoro. Dite la verità, non vedete l'ora di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno, non è così? Bene iniziamo con i tre simboli astrali ritenuti, a ragione, al massimo ...

Oroscopo 27 gennaio : Ariete e Toro sottotono - Scorpione esausto : Una domenica 27 gennaio 2019 che vedrà l'Ariete e il Toro molto giù di corda, per un motivo o per un altro, ma non mancheranno i segni zodiacali che avranno una giornata abbastanza tranquilla, come la Vergine e il Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un investimento fatto recentemente potrebbe rivelarsi inutile nella giornata di domenica, e con tutta probabilità dovrete attendere per correre ai ripari. Lo stress derivante ...

Oroscopo Toro febbraio : buone stelle proteggono gli affari e l'amore : Non manca ormai molto alla fine di gennaio, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il segno del Toro durante il mese di febbraio? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno zodiacale. Il nuovo mese si rivelerà molto vantaggioso per il segno del Toro sotto tutti punti di vista. L’amore torna ad essere protagonista con la passione che si riaccende e sia le coppie che i single ...

Oroscopo PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 22 gennaio : Toro affaticato - Gemelli problemi da affrontare : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni oggi, 22 gennaio 2019: Toro affaticato e con molte cose da fare, gli altri segni zodiacali?

Oroscopo del giorno 22 gennaio : sottotono il Toro : In arrivo una nuova giornata del mese per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito l'Oroscopo con lavoro, amore e salute per la giornata di martedì 22 gennaio dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in amore la situazione generale è dalla vostra parte, con le persone del Leone o del Sagittario potreste avere qualche emozione in più. Nel lavoro Saturno è dissonante e potrebbe portare qualche blocco. Possibile anche qualche novità.

Oroscopo PAOLO FOX/ Previsioni - oggi 21 gennaio 2019 : Ariete grande momento - Toro Luna opposta : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 21 gennaio 2019: Acquario a un bivio, Sagittario cielo importante, Toro Luna opposta, tutti gli altri segni zodiacali?