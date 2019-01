Oroscopo Cancro | febbraio | tensioni amorose per il segno

Oroscopo 29 gennaio : sfide per il Cancro - Vergine tesa - Leone scontento : L'ultima settimana di gennaio vedrà un po' di tensioni per il Leone e la Vergine, mentre per il Toro la situazione sarà tranquilla. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione a martedì 29 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: gennaio non è partito nel migliore dei modi per il vostro segno zodiacale, ma adesso potrebbe esserci un lieve recupero. Qualche soddisfazione sul lavoro, anche se nulla di particolarmente ...

Oroscopo settimana dall'11 al 17 febbraio : partenza ottima per Capricorno e Cancro : La settimana dell'Oroscopo dall'11 al 17 febbraio è l'ultima in cui Venere, pianeta dell'amore, sosterà in Sagittario, questo passaggio stimolerà i più coraggiosi a viaggiare sia fisicamente che allegoricamente, per poter conquistare il loro bene. La Luna passerà inizialmente per il magnetico e appassionato segno dello Scorpione, per poi trasferirsi nell'ottimista Sagittario e infine transitare, nel fine settimana, nel diplomatico segno del ...

Oroscopo 28 gennaio : Cancro fiducioso - cambiamenti per Bilancia - Pesci sotto pressione : L'ultima settimana di gennaio porterà un pò di nervosismo ad Ariete e Toro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per lunedì 28 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: la settimana inizierà con un pò di nervosismo: diversi sono gli impegni previsti per la giornata di lunedì e poco sarà il tempo che potrete dedicare al relax. In amore le cose sembrano non andare per il verso giusto, motivo per cui potreste prendere una ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni - oggi 25 gennaio 2019 : Gemelli problemi da risolvere - Cancro in crescita : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi 25 gennaio 2019:giornate interessanti per l'Acquario, Pesci fine settimana in crescita, tutti gli altri segni?

L'Oroscopo della settimana dal 28 al 3 febbraio : periodo 'ok' per il Cancro : Arriva L'oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019. Si susseguiranno dei giorni interessanti che porteranno diversi cambiamenti in svariati campi. Per alcuni giungerà il momento di fare un passo avanti nelle relazioni, per altri, invece, arriverà l'occasione lavorativa giusta da cogliere al volo. Vediamo cosa aspettarci durante la settimana. Oroscopo 28-3 febbraio 2019: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e ...

Oroscopo 27 gennaio : novità per Cancro - Leone dubbioso - Acquario al top : L'ultima domenica del mese di gennaio regalerà energia ad Ariete e Gemelli, mentre per Cancro avranno fine diverse tensioni. Scopriamo le previsioni degli astri per domenica 27 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: domenica sarete molto energici e volenterosi. La cosa importante è cercare di riservare del tempo per lo svago e le nuove conoscenze. Se lo scorso anno avete vissuto un conflitto in amore, adesso potete ancora recuperare. Toro: con ...

Oroscopo 26 gennaio : Cancro cauto - Vergine frenetica - Bilancia volenterosa : L'ultimo fine settimana di gennaio vedrà la presenza di dubbi per Toro e qualche fastidio fisico per Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per sabato 26 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: Marte si troverà in transito sul vostro segno zodiacale dunque sarà una giornata molto positiva per voi, anche se qualche tensione rimane. Alcuni successi vi sproneranno a fare sempre di più sul lavoro. Ottimo periodo per gli incontri ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : buon momento per Toro e Cancro : Una nuova settimana ha inizio con l' Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio in primo piano. Prepariamoci dunque a scoprire le previsioni astrali per i prossimi sette giorni in calendario, segno per segno. Protagonisti assoluti dei prossimi giorni a cavallo fra il mese di gennaio e quello di febbraio sono tutti e dodici i segni, con in particolare due simboli astrali favoriti, ovvero Toro e Cancro, ma andiamo ai dettagli. Astrologia e ...

Oroscopo 25 gennaio : Cancro confuso - Leone teso - Scorpione preoccupato : La fine della penultima settimana di gennaio vedrà una fase di recupero per Ariete e Toro, mentre ci sarà un pò di tensione per Cancro e Vergine. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri per venerdì 25 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: le scorse giornate sono state un po' pesanti ed adesso vi trovate in una condizione di recupero. State cercando di pensare all'amore e alle nuove relazioni. Potreste ricevere alcune proposte molto ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : Cancro intuitivo - Acquario forte : L'ultima settimana di gennaio sarà molto importante per alcuni segni zodiacali come Sagittario e Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio potrebbe aiutarvi a mettere in atto degli accordi assai vantaggiosi. Alcuni di voi avranno rapporti commerciali con l'estero e potrebbero fare passi da gigante in ambito economico. Il mese sta per terminare nel migliore ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi - 22 gennaio : Cancro giornate migliori - Leone attenzione ai soldi : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni oggi, 22 gennaio 2019: Toro affaticato e con molte cose da fare, gli altri segni zodiacali?

Oroscopo Paolo Fox oggi - martedì 22 gennaio 2019 : previsioni Ariete - Toro - Gemelli e Cancro

Oroscopo 24 gennaio : recupero per Vergine e Cancro - Sagittario stanco : La settimana è iniziata in maniera movimentata, ma giovedì inizierà una fase di recupero e relax per alcuni segni zodiacali come Gemelli e Cancro. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per giovedì 24 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: il vostro carattere si sta fortificando: i problemi della vita vi hanno insegnato ad affrontare ogni cosa con leggerezza. Sul lavoro potreste dover fare i conti con qualche contrattempo, ma nulla di ...

Oroscopo di febbraio per il Cancro : confusione sul lavoro e salute non al top : Il 2019 non si presenta secondo l'Oroscopo come un anno facile per il Cancro e già dai primissimi mesi si intravedono con chiarezza quelli che potranno essere i problemi che rischiano di rendere complesso il vostro cammino. Il Cancro ha per natura un carattere orgoglioso e questo lo rende vulnerabile nei rapporti con gli altri, creando occasioni di scontro anche in ambito lavorativo: il mese di febbraio non farà eccezione. L'amore per il Cancro ...