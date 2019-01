Olimpia Milano-Virtus Bologna | Serie A basket oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

Basket : James Nunnally-Olimpia Milano - accordo fatto. L’ex Avellino e Fenerbahce in Lombardia fino al 2020 : Ormai manca soltanto l’annuncio dell’ufficialità, ma è praticamente fatto l’accordo tra l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e James Nunnally. Il ventottenne della California, passato da Avellino nella stagione 2015-2016 e passato poi al Fenerbahce coi galloni di MVP della Serie A, si accaserà in Lombardia a partire dalla trasferta di Eurolega contro il Gran Canaria del prossimo venerdì. L’operazione, che nelle ...

Giovanni Malagò : “Il mio sogno? Vedere le Olimpiadi estive a Roma. Spero in Milano-Cortina - dialogo col Governo” : Giovanni Malagò ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il Presidente del Coni si è soffermato sulla riforma dello sport prevista dal Governo: “Sono poco filosofo e molto pragmatico. Oggi siamo in una fase di grandissimo dialogo ma allora era giusto esprimere le contrarietà, così come oggi è giusto parlare. Ho molto apprezzato Giorgetti quando ripete che non può esserci un governo che non dialoghi col Coni e viceversa. ...

Basket - Olimpia Milano : ad un passo la firma di James Nunnally : Milano vince sul campo, con l’importante successo di ieri sera in Eurolega contro lo Zalgiris, ma interviene anche sul mercato in maniera davvero eccellente. Sarebbe in arrivo, infatti, l’ex Avellino James Nunnally, un rinforzo notevole, in un momento nel quale l’infermeria è affollata, con i vari Nedovic, Tarczewski, Cinciarini e Burns incerottati. L’accordo con l’ala piccola attualmente agli Houston Rockets, come ...

VIDEO Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 80-70 - highlights e sintesi della partita. Un poker d’assi rimette in marcia la formazione meneghina : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano è riuscita a tornare al successo in Eurolega in una sfida dal sapore storico contro lo Zalgiris Kaunas. 20 punti di Mike James, ma anche un gran finale di Mindaugas Kuzminskas, hanno deciso la partita in favore degli uomini di Simone Pianigiani, che hanno saputo fermare le trame di Sarunas Jasikevicius, che ha trasferito dal campo alla panchina il suo infinito sapere cestistico. Con questa vittoria ...

Eurolega - Milano-Zalgiris 80-70 : l'Olimpia torna a vincere : torna a brillare l'AX Milano che batte lo Zalgiris, ribaltando il meno 5 dell'andata, e resta ampiamente in zona playoff , clicca qui per leggere la classifica , . Gara ruvida e dalle basse ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte lo Zalgiris Kaunas 80-70 : Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, la cronaca Bertans segna 6 punti con i primi due palloni toccati, ma lo Zalgiris non si lascia intimorire e risponde colpo su colpo alle sfuriate dei padroni di casa ,...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano affonda lo Zalgiris e resta in corsa! James e Kuzminskas trascinatori : Torna alla vittoria in Eurolega l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani supera col punteggio di 80-70 lo Zalgiris Kaunas, restando dunque in corsa per un posto nei playoff con un terzo di stagione regolare ancora da disputarsi. Milano decide l’incontro con 20 punti e 9 assist di Mike James, 17 di Vladimir Micov e Dairis Bertans (oggi usato più spesso del solito), 14 di un Mindaugas Kuzminskas decisivo ...

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : Nadal implacabile - Del Fabbro oro juniores nel fondo! In campo l’Olimpia Milano in Eurolega : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 24 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. : Oggi si giocheranno le semifinali femminili: si comincia alle 4.00 con la sfida tra Petra Kvitova e Danielle Collins e successivamente toccherà a Naomi Osaka contro Karolina Pliskova. Oltre alle due partite femminili, si disputerà anche la prima semifinale maschile (ore 9.30), che metterà di fronte Rafa Nadal e Stefanos ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vincere per continuare a sperare : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match valevole per la ventesima giornata di Eurolega. Un match importantissimo per l’Armani Exchange, reduce da tre sconfitte consecutive e che deve assolutamente tornare alla vittoria per continuare a sperare nella qualificazione ai playoff. La squadra di Pianigiani è attualmente al nono posto ad una sola vittoria di distanza da Vitoria e Bayern Monaco, ma ...

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi (24 gennaio) - Eurolega basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Nuovo appuntamento europeo per Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani torna in campo questa sera ospitando in casa i lituani dello Zalgiris Kaunas nella ventesima giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. L’Olimpia ha raccolto tre sconfitte consecutive nelle ultime due settimane ed è scivolata fuori dalla zona playoff. Con undici partite da giocare tutto è ancora possibile, ma Mike James e compagni ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano riceve lo Zalgiris Kaunas per ripartire in Europa. Trent’anni fa la sfida era Dino Meneghin-Arvydas Sabonis : L’Eurolega è ormai giunta ai due terzi del proprio cammino di regular season nella stagione 2018-2019, e si fa sempre più serrata la lotta per arraffare gli ultimi posti per i quarti di finale. Al Mediolanum Forum di Assago, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha la necessità di riprendere la marcia contro un’altra formazione nelle sue stesse condizioni (8 vittorie e 11 sconfitte): lo Zalgiris Kaunas. La formazione lituana, ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’NBA : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...

Olimpiadi : Zaia - 'da Cio conferma serietà dossier Milano-Cortina' : Venezia, (AdnKronos) - “Eravamo certi che il dossier olimpico Milano-Cortina 2026 sarebbe stato accolto con grande favore dal Comitato Olimpico Internazionale. Il nostro, d’altronde, è un dossier vero, basato su dati e prospettive più che concrete”. Lo afferma il presidente della Regione del Veneto,