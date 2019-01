Nuova scossa di terremoto all' Aquila

abruzzo24ore.tv

(Di domenica 27 gennaio 2019) L'mente un risveglio brusco per la città dell'dopo mesi di calma. Unadiha colpito la zona del Cermone a 3 km dal comune di Pizzoli (estrema periferia a nord del capoluogo abruzzese). Ilsi è sviluppato alle 6 e 27 del mattino ad una profondità di 8 Km e per una intensità di ML 2.4 Anche se non intenso, probabilmente a causa dell'ora, ilha risvegliato gran parte della popolazione, soprattutto quella che è tornata ad abitare nei piani alti delle nuove case ristrutturate. Non si hanno informazioni su eventuali danni, anche se la lieve intensità del sisma non fa ritenere ce ne siano. [IN AGGIORNAMENTO] leggi tutto