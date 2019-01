Nuoto | tolti alla Malesia i Mondiali Paralimpici del 2019 | Luca Pancalli svela i motivi

sportfair

(Di domenica 27 gennaio 2019) La decisione del Paese organizzatore di escludere perpolitici gli atleti israeliani ha spinto il Comitato Paralimpico Internazionale a revocare l’assegnazione dei“Il governing board dell’International Paralympic Committee (Comitato Paralimpico Internazionale, ndr) ha revocatol’organizzazione deididopo la decisione del governo del Paese organizzatore di non concedere il visto agli atleti israeliani perpolitici“. È quanto rende noto, presidente del Comitato italiano paralimpico, tra i promotori della mozione e membro italiano eletto all’interno del governing board dell’IPC.“Abbiamo assunto questa iniziativa con convinzione. Lo sport paralimpico non può accettare esclusioni. La sua mission è includere, costruire ponti e non barriere. Lo sport è uno strumento ...