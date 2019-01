NoiPa, stipendio supplenti brevi e saltuari: domani è previsto l’accredito

scuolainforma

(Di domenica 27 gennaio 2019) Il portale della Pubblica Amministrazione,, ha pubblicato nei giorni scorsi un messaggio in merito all’emissione speciale a favore dei. Nel comunicato ufficiale si precisava che il giorno lunedì 28 gennaio sarebbe stata la data di esigibilità per l’accreditamento dello. Sono interessati a tale disposizione iche, alla data del 18 gennaio scorso, abbiano ricevuto l’autorizzazione dalle rispettive segreterie e per i quali la Ragioneria dello Stato ha verificato la disponibilità dei fondi nei relativi capitoli di spesa.è la data di esigibilità delloa favore deiPer effetto di tali disposizioni, nella giornata di, lunedì 28 gennaio, i docenti precari con supplenzee, potranno vedersi accreditare losui rispettivi conti ...