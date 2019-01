Noi garantisti | ma il Truce non meriterebbe la galera?

ilfoglio

: RT @magnigiancarlo1: 'Voteremo contro la richiesta delTrinunale dei Ministti perché noi siamo garantisti'! (Berlusconi TG2ora) Un processo… - MammaNunmat64 : RT @magnigiancarlo1: 'Voteremo contro la richiesta delTrinunale dei Ministti perché noi siamo garantisti'! (Berlusconi TG2ora) Un processo… - aussieblue2005 : RT @magnigiancarlo1: 'Voteremo contro la richiesta delTrinunale dei Ministti perché noi siamo garantisti'! (Berlusconi TG2ora) Un processo… - benedict_16 : Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch I vescovi: «Pronti ad accogliere i minori» Berlusconi: «Noi garantisti su… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Semo, eccome no, ma francamente non capisco perché ilnon debba finire in, finire dico, non marcire. Mi pare che se lo sia ben meritato, che poi magari verrà assolto in ...