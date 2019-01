Newcastle | saltato Lukaku ora tutto su Barreca

Calciomercato Lazio - colpo di scena nell’operazione Lukaku : saltato il trasferimento al Newcastle : Il mancato accordo sull’ingaggio ha determinato l’esito negativo della trattativa, il giocatore belga dunque torna a Roma Jordan Lukaku resta alla Lazio, è saltato infatti il trasferimento dell’esterno belga al Newcastle. Nonostante l’accordo raggiunto tra club, l’esterno farà ritorno in Italia per non aver trovato l’accordo sull’ingaggio con la società inglese. Intesa contrattuale saltata e ...