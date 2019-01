Nel Napoli non tutti hanno capito che la stagione del compitino è finita

ilnapolista

(Di domenica 27 gennaio 2019) Non li aveva mai schierati insieme dall’inizio Al coraggio di Ancelotti non è seguito quello dei suoi calciatori. Lo abbiamo scritto chiaramente ieri sera. Ancelotti sta cercando, possibilmente senza strappi, di allargare i confini del. Una squadra che è stata abituata a giocare allo stesso modo e i cui interpreti incontrano troppe difficoltà quando si allontanano dal loro fazzoletto di terra.Ieri sera, Ancelotti ha per la prima volta inschierato i tre attaccanti della rosa. Non lo aveva mai fatto in 27 partite tra campionato, Champions e Coppa Italia. Lo ha fatto dopo aver dimostrato – anche ai suoi giocatori – che si poteva battere e dominare la Lazio senza Allan, Koulibaly, Insigne e Hamsik. A Milano Allan e Hamsik sono rimasti fuori. Sono rientrati Koulibaly e Insigne. Come al solito di livello è stata la prestazione del senegalese. Oseremmo ...