NBA 2019 | i risultati della notte 27 gennaio | Golden State vince a Boston | Denver

All-Star Game NBA 2019 – Ecco le nuove maglie : omaggio al passato e ‘nido d’ape’ in onore degli Hornets [GALLERY] : Svelate le maglie per l’All-Star Game NBA 2019: divise bianche e nere con il logo Jordan, design che omaggia l’ASG del 1991 a Charlotte e nido d’ape sui pantaloncini come richiamo agli Hornets Dopo essere venuti a conoscenza dei titolari, sono state svelate anche le maglie che i giocatori indosseranno al prossimo All-Star Game, di scena a Charlotte il 18 febbraio. Il design della divisa richiama quelle utilizzate nel ...

NBA - All-Star Game 2019 : sfida in casa Curry da tre punti - paura per Kemba Walker : Charlotte è come una seconda casa per la famiglia Curry, visto che papà Dell ha giocato lì negli anni in cui Steph e Seth crescevano a pane e canestri. Per quello l'All-Star Game nella città del North ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 gennaio) : Harden trascina Houston - Gallinari a riposo ma i Clippers vincono : Si sono giocate dieci partite nella notte NBA. C’era grande attesa per il confronto tra Houston e Toronto, i Rockets hanno sconfitto i Raptors per 121-119 al termine di una partita vibrante condita dalla solita prestazione mostruosa di James Harden che mette a segno 35 punti (22 partite consecutive con almeno 30 punti, 9/25 dal campo e 15/15 dalla lunetta). Tutto il quintetto dei padroni di casa ha chiuso in doppia cifra (spiccano i 24 di ...

All-Star Game NBA 2019 – Nowitzki invitato alla gara del tiro da 3 punti : forse l’ultima partecipazione della sua carriera : Dirk Nowitzki è stato invitato a partecipare alla gara del tiro da 3 punti dell’All-Star Game NBA 2019, competizione nella quale ha già trionfato nel 2006 Dirk Nowitzki è probabilmente all’ultima stagione della sua carriera. A differenza di quanto fatto vedere lo scorso anno, il centro di Dallas, arrivato a 21 stagioni in maglia Mavericks, non sembra più riuscire a reggere i ritmi forsennati dell’NBA. La carta ...

NBA All Star Game 2019 - svelati i dieci titolari e le maglie : Dopo le votazioni di tifosi, giocatori e media, la Nba ha comunicato ufficialmente i dieci titolari del prossimo All-Star Game , che verranno divisi in due squadre capitanate da LeBron James e Giannis ...

La NBA ha annunciato i giocatori titolari dell’All Star Game 2019 : La NBA ha annunciato i giocatori che partiranno titolari all’All Star Game del 2019, la partita esibizione che si tiene ogni anno a cui partecipano i giocatori più forti della lega. I titolari sono stati votati dai tifosi, dagli stessi

All-Star Game NBA 2019 – Media e giocatori ribaltano la situazione! Fuori Doncic - Rose e Wade : ecco i titolari : I voti dei Media e dei giocatori ribaltano le scelte dei fan: Fuori Doncic, Rose e Wade, confermati invece LeBron James e Giannis Antetokoumpo come capitani Dopo le votazioni dei fan (50% delle decisioni complessive), è toccato a giocatori e Media esprimere il loro restante 50% (diviso in due) e rendere ufficiali i titolari dell’All-Star Game NBA 2019. Come spesso accade, mentre i fan votano in base alle loro preferenze, Media e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 Gennaio) : i Warriors passano a Washington - tutto facile per Thunder e Blazers - cadono ancora i Lakers : Si sono disputati quattro match nella nottata NBA e le squadre in campo hanno sostanzialmente rispettato i pronostici. I Golden State Warriors hanno vinto a Washington, rafforzando la loro leadership nella Western Conference, mentre Oklahoma City ha regolato i New Orleans Pelicans ed i Portland Trail Blazers non hanno avuto difficoltà a passare sul campo di Phoenix. Infine i Los Angeles Lakers sono nuovamente caduti in casa, questa volta contro ...

NBA All Star Game 2019 - i titolari delle squadre : le foto : Dopo le votazioni di tifosi, giocatori e media, la NBA ha comunicato i dieci titolari del prossimo All-Star Game, che verranno divisi in due squadre capitanate da LeBron James e Giannis Antetokounmpo. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 Gennaio) : ritorno con sconfitta per Belinelli a Philadelphia. Career high per James Harden : Sono dieci le partite della notte NBA. ritorno con sconfitta per Marco Belinelli a Philadelphia. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati sconfitti per 122-120 dai Sixers al termine di un match equilibrato e che si è deciso solamente nell’ultimo minuto. Gli Spurs sono stati avanti anche di otto punti a due minuti dalla fine, prima di subire la rimonta di Philadelphia: canestro di Simmons, tripla di Shamet e poi soprattutto il gioco da ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 gennaio) : Toronto e Oklahoma City avanti tutta - Dallas sconfigge i Clippers privi di Danilo Gallinari : Soltanto quattro le partite in programma in questa notte NBA. Cadono a Dallas i Los Angeles Clippers ancora privi di Danilo Gallinari, mentre Toronto e Oklahoma City superano senza troppe difficoltà Sacramento e Portland. Successo esterno per Minnesota a Phoenix. Termina come da pronostico la sfida tra Toronto Raptors e Sacramento Kings. La formazione canadese si impone con un netto 120-105 con un’ottima prestazione di squadra. Kyle Lowry ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 gennaio) : Klay Thompson trascina Golden State con 44 punti - i 76ers travolgono i Rockets nonostante 37 di Harden : Undici partite in scena nel Martin Luther King Day, che l’NBA celebra portando le sue partite a quasi qualsiasi orario del giorno e della sera, dando modo anche agli spettatori europei di vivere la pallacanestro d’oltreoceano in orari più accessibili del solito. Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, ...

