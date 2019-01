Nasce l' asse Ungheria-Salvini | Così fermiamo l' immigrazione

Valentino Mazzola - 100 anni fa Nasceva il fuoriclasse che piaceva alla rivoluzione e sognava gli uragani : Per capire quanto forte sia stato l’impatto culturale del Grande Torino e del suo capitano occorre guardare lontano. Stiamo parlando di uno dei primi cinque talenti della storia del nostro calcio. E di una formazione che, un po’ per imprese e un po’ per destino, ha saputo ritagliarsi il suo spicchio di immortalità. Stiamo parlando degli anni ’40. E per un’Italia frastornata dagli echi del fascismo quella squadra non ...

"Basta passerelle" - Nasce il fronte 'No Cara' : Fatti di cronaca, puntualmente riportati sulla stampa, riferiscono di ripetuti episodi di degrado e criminalità. Gli stessi residenti di Ponte Storto segnalano in continuazione zone franche di ...

Firmato il trattato di Aquisgrana : Nasce il nuovo asse Francia-Germania per l'Europa : Il 22 gennaio 2019, esattamente 56 anni dopo la firma del Patto dell'Eliseo tra Charles De Gaulle e Konrad Adenauer, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Angela Merkel hanno sottoscritto il Patto di Aquisgrana 2019. L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi, sia a livello bilaterale che in relazione al Governo dell'Europa. In particolare nei settori della difesa e della politica ...

Fiere : con partnership Macfrut-Sival Nasce asse Italia-Francia in ortofrutta : Roma, 16 gen. (Labitalia) - nasce la partnership tra Macfrut e Sival. Ovvero tra la Fiera internazi[...]

Ora Nasce l'asse sinistra-preti : "Intervenire contro il dl Salvini" : ... 'Credo si possa intervenire contro il decreto trasversalmente: partendo da una solidarietà di base interna alla chiesa su ciò che riguarda la salvaguarda dei diritti umani, ci si apra al mondo laico,...

Nuovo asse europeo - Nasce il partito del rigore. Così gli Stati del Nord e dell'Est vogliono punire l'Italia : Dall' Europa del Nord e dell' Est soffia un vento contro l'Italia: o accetta le condizioni di una riduzione delle spese in deficit contenute nella manovra, minacciano con messaggi a Bruxelles, o la ...

Pronto il manifesto M5s per l'Ue Nasce l'euro asse del cambiamento : Tutto Pronto per il manifesto del M5s per le elezioni europee. L'obiettivo è quello di diventare l'ago della bilancia a Strasburgo abbattendo lo storico asse tra PPE e PSE. Ecco con quali alleati Segui su affaritaliani.it

Apertura su Grandi Opere e TavNasce l'asse governo-categorie : Il clima tra il governo italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Apertura su Grandi Opere e TavNasce l'asse tra M5s e categorie : Il clima tra il governo italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it