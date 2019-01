Napoli | tutti avanti ma senza grinta | in Coppa Italia servirà molto di più

Donnarumma frena il Napoli - Piatek prova a svegliare il Milan dal torpore di Calhanoglu : un pareggio che scontenta tutti : Milan e Napoli si dividono un punto che non serve a nessuna delle due. Donnarumma ferma Milik e compagni, rossoneri sterili in attacco, la scossa la dà il nuovo arrivo Piatek che però non riesce a sbloccare lo 0-0 Big match a chiudere il saturday night della 21ª giornata di Serie A: Milan e Napoli di scena al Meazza. Spettacolo ad intermittenza, difese che hanno la meglio sugli attacchi e portieri che si fanno sempre trovare pronti: manca ...

Milan-Napoli - un video con Romagnoli per dire no al razzismo : 'Rispetto per tutti - sempre' : Un video per dire no al razzismo, con protagonista il capitano Alessio Romagnoli . È questa l'iniziativa lanciata dal Milan in occasione della partita che i rossoneri giocheranno sabato 26 gennaio a ...

Calciomercato Napoli : Allan e il PSG - tutti i dettagli dell’operazione : Calciomercato Napoli: Allan e il PSG, tutti i dettagli dell’operazione Nonostante se ne parli da parecchio tempo, la vicenda risulta poco chiara. Il rapporto tra Allan e il PSG, sembra essersi intensificato negli ultimi giorni, con la volontà iniziale del giocatore sempre più prorompente. Benché sia la società che il giocatore fossero d’accordo per la partenza, la volontà economica risulta essere un ostacolo duro da ...

Napoli - Ancelotti ritrova tutti : gruppo al completo con Hamsik : Due belle notizie per il Napoli che ieri ha cominciato a lavorare in vista della doppia sfida al Milan tra campionato e Coppa Italia, Carlo Ancelotti, dopo le tante defezioni della scorsa settimana ...

Napoli - dopo la bomba Sorbillo riapre : "Pizza gratis per tutti" : La pizzeria Sorbillo in via Tribunali riapre dopo la bomba fatta esplodere la scorsa settimana davanti alla serranda. E lo fa con una festa di popolo, al grido di "Pizza gratis per tutti" . Napoletani ...

Napoli - la truffa del bollo auto : tutti esenti con familiari disabili morti da anni : Dodici persone con familiari disabili morti da anni continuavano a fruire indebitamente dell'esenzione del bollo auto. È quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli. I militari ...

Napoli - minacce all'ex gestore di Lanificio25 : 'Noi abbandonati da tutti' : Porta Capuana reagisce al racket. 'Qui si combattono bene e male spiega Ulderico Carraturo, pasticciere e fondatore dell'associazione antiracket Porta Capuana Le estorsioni sono un fenomeno innegabile ...

Sorbillo dopo la bomba in pizzeria : «Demoralizzato ma non lascio Napoli. E domani pizza della legalità in regalo a tutti» : «E? un attacco alla legalità, alla rinascita di Napoli». Gino Sorbillo, 45 anni, è ancora scosso: come se sentisse dentro di se il fragore di quella bomba che ieri...

Serie A - tutti i numeri del girone d'andata : il Napoli è la squadra che tira di più : MILANO - Il Napoli è la squadra che tira di più, la Juve quella che fa maggior possesso palla, corre il Bologna ma la più veloce è l' Inter . E' quanto emerge dell'infografica del campionato fornita ...

Napoli - panico in Galleria Umberto : clochard aggredisce tutti - fermato : Un senza fissa dimora, già sottoposto in passato a trattamento sanitario obbligatorio, è stato colto da un raptus questo pomeriggio nella Galleria Umberto I, ed ha iniziato a colpire suppellettili e ...