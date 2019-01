Napoli | trovato morto in casa un bimbo di 6 anni Ferita la sorellina di 8

Napoli - bambino di 7 anni trovato morto in casa - ferita gravemente la sorellina di 8 : gli inquirenti ascoltano la madre : Un bambino di 7 anni è stato trovato morto in un’abitazione a Cardito, in provincia di Napoli. ferita gravemente anche la sorellina di 8 anni, che è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli ma non è in pericolo di vita. Illesa, invece, un’altra sorellina di 4 anni. La polizia, fa sapere la Questura di Napoli, è intervenuta dopo una segnalazione di una lite in famiglia arrivata ai carabinieri ma la dinamica dei fatti è ...

Giallo a Napoli - cadavere di donna ritrovato in strada al borgo Sant'Antonio : Il cadavere di una donna straniera di 55 anni è stato trovato in via Sant'Antonio Abate a Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia. I soccorritori non hanno potuto fare altro che ...

Perché ieri a Napoli un tratto di mare è diventato bianco (trovato il responsabile) : Chiazza di colore biancastro nel porticciolo di Mergellina: si trattava di uno sversamento abusivo di residui edilizi

Un altro paziente trovato tra gli insetti in ospedale a Napoli : Napoli, 3 gen., askanews, - Nuova invasione di formiche all'ospedale napoletano San Giovanni Bosco dove un paziente ricoverato in rianimazione è stato trovato tra gli insetti. A denunciare quanto ...

Fabia Ruiz - Napoli : Ancelotti ha trovato l'ago della bilancia : Fabian Ruiz è il secondo ritratto dopo Krzysztof Piatek nell'ambito progetto 'Giovani Promesse', promosso dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette, che fa il punto sui migliori under 23 della Serie A. Fino all'inizio del girone di ritorno, una volta a settimana il sito ospiterà un focus su un giovane talento ...

Napoli - baby gang ruba albero di Natale : il video/ Ultime notizie - ritrovato 'Rubacchio' : ma scoppia polemica - IlSussidiario.net : Napoli, rubato albero di Natale in Galleria Umberto: è durato solo tre giorni. Furto record, come da 'tradizione'. Le Ultime notizie.

