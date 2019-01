Napoli | paura per l' obiettivo Lozano Doppietta e infortunio alla testa

Napoli - bomba in pizzeria da Sorbillo : scarcerati i boss - così torna la paura : Una lista di nomi, personaggi di riconosciuto spessore criminale che hanno lasciato la cella in questi mesi. Presunti boss, soggetti indicati come killer ma assolti in processi per omicidio e fatti di ...

Napoli - bomba in pizzeria da Sorbillo : scarcerati i boss - così torna la paura : Una lista di nomi, personaggi di riconosciuto spessore criminale che hanno lasciato la cella in questi mesi. Presunti boss, soggetti indicati come killer ma assolti in processi per omicidio e fatti di ...

Mario - il pizzaiolo di Forcella minacciato : 'Resto a Napoli per abbattere il muro della paura' : 'Io quando ho saputo dell'attentato a Gino Sorbillo, per solidarietà, ho chiuso la mia pizzeria. e' difficile però andare avanti così. Il giorno dopo i proiettili sono venuti qui con il casco ...

Paura a Napoli : bomba esplode davanti pizzeria Sorbillo : Napoli – Questa notte una bomba e’ stata fatta esplodere davanti all’ingresso della storica pizzeria di Gino Sorbillo in via dei Tribunali a Napoli. Il locale nel centro storico era chiuso al momento della deflagrazione e non si segnalano danni a persone. A denunciare il caso e’ stato lo stesso Sorbillo. “Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe. Mi scuso con tutta la Napoli ...

Paura a Napoli : esplode una bomba davanti alla storica pizzeria #Sorbillo : Un colpo nel cuore di Napoli, con l’esplosione di una bomba davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali. Fortunatamente nessun danno a persone ma solo tanta Paura e danni all’ingresso del palazzo. Il boato è stato spaventoso così come anche il gesto verso un nome tipico napoletano a cui fanno capo una serie di locali aperti in diverse città italiane ed estere. Su Facebook Gino Sorbillo, il titolare ...

La paura delle immagini del Napoli fermo in campo con Ancelotti : Le tante reazioni al leader calmo È davvero incredibile la ridda di risposte, precisazioni, avvertimenti e rimbrotti che vengono dedicati a Carlo Ancelotti da quando ha cominciato a parlare di razzismo. Massimiliano Gallo ne ha parlato diffusamente ed è impossibile non dargli ragione. Eppure tutto quello che chiede l’allenatore del Napoli è una pausa di riflessione. Non ha minacciato di abbandonare il match, né di ritirare il Napoli dal ...

Terremoto a Napoli : scossa di 1.9 - ma paura in tutta l'area flegrea sino a Pozzuoli : paura in piena notte nel capoluogo campano. Una scossa di Terremoto non forte, ma intensa, è stata chiaramente avvertita in tutta l'area flegrea di Napoli e sino a Pozzuoli. L'Ingv ha registrato una ...

Terremoto a Napoli : scossa M 2.0 ai Campi Flegrei/ Sciame sismico tra Quarto e Pozzuoli : paura in Campania : Terremoto a Napoli, Quarto e Pozzuoli: sisma M 2.0 ai Campi Flegrei, ancora paura in Campania ma nessun danno registrato. Le ultime notizie

Scossa di terremoto tra Napoli e Pozzuoli - notte di paura sui social : Una Scossa di terremoto non forte, ma intensa, è stata chiaramente avvertita in tutta l'area flegrea di Napoli e sino a Pozzuoli. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 1.9...

Napoli - Epifania di paura al Rione alto : la strada cede - maxi voragine : Si apre una voragine in via Fragnito al Rione alto e la strada viene chiusa alla circolazione. Poco dopo mezzogiorno, parte della carreggiata ha ceduto, probabilmente a causa di...

Napoli - Epifania di paura al Rione alto : maxi voragine e palazzo sgomberato : Si apre una voragine in via Fragnito al Rione alto e la strada viene chiusa alla circolazione. Poco dopo mezzogiorno, parte della carreggiata ha ceduto, probabilmente a causa di...

Il caso-Hysaj : il Napoli deve seguire le indicazioni di Ancelotti - senza paura : Le parole di Giuffredi Oggi è stato il giorno della ribellione di Mario Giuffredi. Il procuratore di Hysaj ha riempito il pomeriggio degli organi di informazione che raccontano il Napoli con un’intervista a Radio Marte. Poche parole, senza appello: «In estate Hysaj poteva andare al Chelsea con Sarri. Ancelotti ha detto al ragazzo che lo stimava, nell’ultimo periodo i fatti dicono che Elseid non è più un giocatore importante. Il tecnico non lo ...

Napoli - il cavalcavia di Secondigliano fa paura : 'Venite a ispezionare il ponte' : C'è paura tra i residenti di Secondigliano che da tempo denunciano le condizioni del cavalcavia poco distante dal cimitero del quartiere. A destare tanta preoccupazione sono le strutture sottostanti ...

Esplode bomba carta - paura a Napoli : ANSA, - Napoli, 31 DIC - paura nella notte per l'esplosione di una bomba carta davanti ad uno stabile di corso Protopisani, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. I residenti hanno udito ...