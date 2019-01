Napoli | lite tra conviventi | in casa un bimbo morto | ferita la sorellina

Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli - grave la sorella : sentiti la mamma e il compagno dopo una lite : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Napoli - un bambino di 7 anni trovato morto dopo una lite : era in casa con la madre e il compagno : Un bimbo di 7 anni è stato trovato morto in un'abitazione a Cardito, in provincia di Napoli. La Polizia di Stato è intervenuta a seguito di segnalazione di una lite in famiglia. Un'altra bambina, di 7 anni, sorella del bimbo deceduto, è ferita ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico

Il Napoli avrà un ruolo nel calcio d’élite del 2024? : Le caste del calcio Nel calcio che verrà, quale ruolo avrà il Napoli? È questa la domanda fondamentale che Aurelio De Laurentiis si starà ponendo e che anche l’ambiente dovrebbe farsi. Domanda decisamente più stringente rispetto a quelle riguardanti il progetto vincente, e tutto quel che i lettori del Napolista ben sanno del papponismo. Repubblica oggi ha svelato un altro pezzetto del calcio che verrà. La Champions dal 2024 in poi. Che ...

Lite dopo un funerale - calci e pugni tra i parenti del defunto nel centro di Napoli : Prima gli insulti, poi le botte alla fine di un funerale. Panico e momenti di paura in via Toledo, un 'fuggi fuggi' generale per la paura di essere coinvolti nella rissa. I litiganti sono parenti, che ...

Napoli-Allan - stabilite le tappe per il rinnovo anti-PSG : La Gazzetta dello Sport svela retroscena dell'incontro di ieri tra il Napoli e l'entourage di Allan : 'Il Psg ha tremendamente bisogno per sperare di vincere la Champions, da sempre il sogno di Al-Khelaifi che, in ...

Napoli invasa dai turisti ma è lite : 'Ci sono troppi abusivi' : La città è piena di turisti, tanti altri ne arriveranno tra oggi e domani per il lungo week end che sfocerà nella notte di San Silvestro: gli alberghi registrano il tutto esaurito per il Capodanno, ...

Mazzoleni condiziona Inter-Napoli - De Laurentiis aveva lanciato l’allarme : espulsione di Koulibaly assurda - due pesi e due misure sulla lite Keita-Insigne : Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra Inter e Napoli. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha ...

Napoli - ucciso a coltellate durante lite : ANSA, - Napoli, 2 DIC - Un ucraino di 36 anni è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di ieri nel centro storico di Napoli in una lite con un uomo che alcuni presenti hanno indicato come ...

Napoli - calciatore ucciso a coltellate dopo una lite : in Rete spopola il rap alla memoria : È dedicato a Raffaele Perinelli '20 anni', l'ultimo videoclip dei Morderup, duo rapper di Miano. E proprio nel quartiere a nord di Napoli fu assassinato Raffaele, colpito al petto da una coltellata, ...