Napoli | interrogato il compagno della mamma del bimbo morto | il sospetto sulle urla dalla

Napoli - bimbo di 7 anni morto in casa Interrogato il compagno della mamma : La polizia sul posto sta interrogando la mamma e il compagno della donna. La sorellina ricoverata d'urgenza all'ospedale: avrebbe il volto completamente tumefatto

Scontri Inter- Napoli - Da Ros ai domiciliari : il tifoso dell’Inter scarcerato dopo l’interrogatorio : Luca Da Ros è stato scarcerato a seguito dell’interrogatorio nel quale ha fornito i dettagli degli Scontri in cui è stato coinvolto lo scorso 26 dicembre Il tifoso dell’Inter Luca Da Ros, coinvolto negli Scontri di Inter-Napoli lo scorso 26 dicembre, è stato scarcerato . Al 21enne, dopo l’interrogatorio nel quale ha rivelato importanti dettagli del parapiglia avvenuto durante il match, sono stati concessi i domiciliari dal ...

Gazzetta – Inter- Napoli - interrogato Da Ros : «Il Rosso è la mente dell’agguato» : «I napoletani hanno aiutato Belardinelli» La Gazzetta dello Sport scrive dell’ interrogato rio a San Vittore di Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati per rissa e lesioni nell’inchiesta sugli scontri prima di Inter-Napoli , a Santo Stefano. Da Ros appartiene al gruppo “Boys”, e ha fornito nuovi particolari sull’agguato di via Novara. Leggiamo la Gazzetta : «Confermate le accuse contro Marco Piovella, detto il Rosso , ...

Scontri Inter- Napoli - interrogato Piovella : 'Io penso alle coreografie' : MILANO - Ha parlato della morte di Daniele Belardinelli come di quella di un 'fratello maggiore amico fraternissimo' , il capo ultrà della curva dell' Inter Marco Piovella , interrogato per quasi 3 ...

Scontri Inter- Napoli - interrogatorio capo ultrà Piovella. Belardinelli forse investito da due auto : Concluso l' interrogatorio di garanzia di Marco Piovella, il capo della curva interista arrestato lo scorso 31 dicembre in seguito all'inchiesta sugli Scontri avvenuti a Santo Stefano prima della ...

Scontri Inter- Napoli - oggi l'interrogatorio del capo ultrà Piovella | : arrivato in tribunale il capo curva nerazzurro arrestato il 31 dicembre nell'ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli. Proseguono intanto sia la caccia all'auto che ha investito il ...

Scontri Inter-Napoli - interrogato il capo ultras nerazzurro arrestato : le parole del suo legale : Marco Piovella è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere in merito all’aggressione E’ terminato l’interrogatorio di garanzia di Marco Piovella, il capo della curva nerazzurra arrestato lo scorso 31 dicembre in seguito all’inchiesta sugli Scontri avvenuti a Santo Stefano prima della partita Inter-Napoli. Uscendo dall’Aula, il suo legale, Mirko Perlino, ha ...