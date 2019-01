Napoli | bimbo morto in casa | ascoltati madre e compagno

Napoli - bimbo di 7 anni trovato morto in casa : la sorella di 8 è gravissima - fermato il compagno della madre : Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito (Napoli). La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Napoli - partorisce e abbandona il bimbo in ospedale : gara di solidarietà tra le mamme : Una vicenda tanto triste quanto fortunatamente non terminata con un epilogo peggiore come spesso accade, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Castellammare di Stabia. Una donna, dopo aver partorito il suo bambino, ha deciso di abbandonarlo all'interno della struttura nella quale l'aveva dato alla luce. Così, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, il reparto di neonatologia del 'San ...

Napoli - è allarme influenza suina - bimbo ricoverato al Cotugno : Un"intera scolaresca del Napoletano è in apprensione per un caso di influenza suina. È allarme nella scuola "Milani" di Caivano, dove un bambino di prima elementare è stato colpito dal virulento ceppo influenzale e adesso è ricoverato nell"ospedale Cotugno di Napoli, dove è tenuto sotto osservazione e sotto trattamento medico per la cura del virus.Gli operatori sanitari hanno convocato gli altri studenti e gli insegnanti che sono stati a ...

Napoli - bimbo di 4 anni muore soffocato da un mattoncino Lego : Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta nei giorni scorsi e che riguarda il decesso di una piccola creatura di appena quattro anni, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Boscoreale. Il drammatico episodio si è consumato lunedì 14 gennaio tra le mura domestiche: il piccolo Giovanni è morto improvvisamente soffocato mentre stava giocando con alcuni mattoncini Lego. Secondo quanto riferisce il ...

Napoli - è un caso il bimbo neomelodico che canta impugnando una pistola : Il video del bambino che si esibisce in una canzone neomelodica, brandendo una pistola e sparando un colpo in aria è sintomatico di un profondo disagio sociale. Il consigliere regionale dei Verdi, ...

Napoli - chirurgo muore di meningite : i familiari donano organi - il cuore salverà un bimbo : Un medico chirurgo di 40 anni di età è deceduto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio presso l'istituto ospedaliero 'Domenico Cotugno' di Napoli. Si tratta del dottore Vincenzo Di Stazio che ha perso la vita a causa di meningite da pneumococco. Il paziente era arrivato presso l'azienda ospedaliera partenopea in condizioni molto critiche, estremamente disperate. Per Di Stazio non c'è stato nulla da fare e i suoi colleghi medici non ...

Napoli - cade dal balcone bimbo di 9 anni : è grave - si indaga sulla dinamica dell'incidente : Un vero e proprio dramma quello che si è verificato nella provincia di Napoli nelle scorse ore, precisamente nel quartiere di Posillipo intorno alle ore 17.00 di domenica 18 novembre, dove un bambino di appena nove anni è accidentalmente precipitato dal balcone dell'abitazione della sua famiglia, sito al secondo piano di un palazzo in via Nevio. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, a seguito dell'incidente domestico, il ...

