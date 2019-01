Napoli | bambino di 7 anni trovato morto in casa | ferita gravemente la sorellina di 8 | gli

Bambino ucciso di botte e sorellina grave - giallo a Napoli : E' un giallo alle porte di Napoli il brutale pestaggio di due fratellini, uno dei quali è morto per la violenza delle botte. A Cardito, nel Napoletano, l'equipaggio di una volante del commissariato di ...

Napoli - un bambino di 7 anni trovato morto dopo una lite : era in casa con la madre e il compagno : Un bimbo di 7 anni è stato trovato morto in un'abitazione a Cardito, in provincia di Napoli. La Polizia di Stato è intervenuta a seguito di segnalazione di una lite in famiglia. Un'altra bambina, di 7 anni, sorella del bimbo deceduto, è ferita ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico

Influenza suina - un caso a Napoli : bambino ricoverato all'ospedale Cotugno : In queste ore a Napoli è stato diagnosticato un caso di Influenza suina. Ad essere colpito dal ceppo Influenzale, un bambino che frequenta la scuola elementare Don Milani, a Caivano, un comune in provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, il bambino si trova ricoverato presso l'ospedale Cotugno, specializzato per il trattamento delle patologie infettive, dove gli vengono prodigate le terapie previste per questi casi. Influenza suina, ...