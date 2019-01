Nancy Pelosi | l' incubo peggiore di Donald Trump

DIARIO USA/ Nancy Pelosi - l'"animale politico" che fa più paura a Trump : Nancy Pelosi, futuro e speranza dell'America che non vuole il presidente Trump. La sospensione dello shutdown è una sua vittoria

Tutti a casa per lo shutdown. A Davos non va nessuno. Trump nega un aereo a Nancy Pelosi - non a Melania : La casa Bianca ha ufficializzato la cancellazione della partecipazione di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, prevista per la prossima settimana, a causa dello shutdown. Il presidente americano aveva anticipato la decisione già la scorsa settimana su Twitter. Il tycoon sarebbe dovuto arrivare in Svizzera il 22 gennaio.Ma la partecipazione a Davos è stata cancellata dalla casa Bianca per tutta la delegazione Usa, anche ...

Nancy Pelosi : "Trump tiene in ostaggio Americani con shutdown per muro inutile e dispendioso" : 'E' un momento buio, ieri sera il presidente ha riferito informazioni sbagliate facendo appello alla paura invece che ai fatti. La realtà è che il presidente potrebbe porre fine allo shutdown e ...

La carriera da record di Nancy Pelosi : Si è sempre impegnata per la tutela degli agricoltori per una economia piu' green. Diede pieno appoggio all'Obamacare ed è da sempre impegnato per il controllo della vendita delle armi.

Nancy Pelosi - speaker alla Camera. Lo scontro con Trump - tra impeachment e shutdown : L'impeachment è una procedura politica, non un'incriminazione giudiziaria, con cui un presidente viene messo davanti ai congressisti per una sorta di fiducia/rimozione. Si apre alla Camera dei ...

Nancy Pelosi rieletta Speaker della Camera : guiderà gruppo anti-barriere con deputate musulmane - native e lesbiche : NEW YORK - La donna più potente degli Stati Uniti è di nuovo Nancy Pelosi. La 78enne deputata democratica della California è stata rieletta Speaker della Camera, quando il nuovo Congresso uscito dalle ...

Stati Uniti : Nancy Pelosi non esclude impeachment contro Trump : ... aggiungendo però che "non dovremmo accusare per una ragione politica, e non dovremmo evitare l'impeachment per una ragione politica". I Democratici sono Stati cauti nel menzionare la parola "...