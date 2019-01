Nadal travolto | Djokovic da leggenda | settimo triofo agli Australian Open

tuttosport

(Di domenica 27 gennaio 2019) MELBOURNE, AUSTRALIA, - Novakha vinto per la settima volta in carriera glidi tennis, prima prova stagionale del Grande Slam . Il serbo, numero 1 del Mondo, ha battuto in finale Rafa, numero 2, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-3 in appena 2 ore e 6 minuti di gioco. Perè il terzo Slam vinto di fila dopo Wimbledon e gli Us ...