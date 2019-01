Moviola Serie A | Milan-Napoli | Doveri | rosso senza motivo E su Insigne

Serie A - Frosinone-Milan 0-0 : cronaca e Moviola : Pareggio senza reti nel lunch match della 18a giornata del massimo campionato Serie A FROSINONE MILAN / Niente da fare: il Milan non riesce a tirarsi fuori dalla crisi e non va oltre lo 0-0 sul campo ...

Serie A - la Moviola : da Juventus-Roma a Chievo-Inter - tutti gli episodi : ROMA - La moviola della 17esima giornata di Serie A , iniziando dal big-match Juventus-Roma finito 1-0 per i campioni d'Italia, gol di Mandzukic ,. Juventus-Roma 1-0 - Chiellini-Olsen, ci sta ...

Serie A - la Moviola : ok i gol annullati alla Juve. Toro - su Zaza serviva la Var : Va in archivio la 17ª giornata di Serie A, in un turno pre-natalizio che ha visto intervenire la Var su quasi tutti i campi, in molti casi in più di una occasione. J UVENTUS-ROMA - Massa di Imperia . ...

Serie A - la Moviola della diciasettesima giornata. Un sabato da record per gli interventi Var : La giornata si è conclusa con la decisione, ininfluente, di cancellare col Var il secondo gol della Juve per un precedente fallo di Matuidi su Zaniolo. Ma fin dall'anticipo delle 12.30 era stata una ...

L’intera serie Xiaomi Mi 8 riceve la modalità Moviola a 960 fps e quella notturna per le foto : L'intera gamma Xiaomi Mi 8, composta attualmente da 5 smartphone, riceve un aggiornamento che include la moviola a 960 fps e la modalità notturna per le foto. L'articolo L’intera serie Xiaomi Mi 8 riceve la modalità moviola a 960 fps e quella notturna per le foto proviene da TuttoAndroid.

Serie A - la Moviola : Belotti-Matuidi - Var promosso. Pandev-Florenzi da rivedere : Nel complesso mosaico del regolamento e del Var , segnatevi questa differenza: contatti "alti" e contatti "bassi" . È un distinguo importante, perché ai primi appartengono tutte quelle spinte, ...

Serie A - la Moviola : Roma - c'è la spinta su Pandev. A Firenze Var per un giallo : Roma-genoa - Chiffi di Padova . Due episodi molto discussi, entrambi finiscono per penalizzare il Genoa. Al 4' della ripresa la rete di Lazovic viene annullata dopo una lunga verifica del Var Chiffi, ...

Moviola Serie A : Ceppitelli e Srna come...Higuain : NAPOLI-FROSINONE Ok il 4-0 di Milik. Capuano-mano è involontario Una passeggiata di salute per Manganiello. Gara più semplice non poteva esserci. Pensate: appena 17 falli fischiati, tre ammoniti, ma ...

Serie A - la Moviola : Rocchi-Fabbri - che pasticcio! Grave errore su Zaniolo. A San Siro ok Calvarese : Roma-Inter - Rocchi di Firenze Un solo Grave errore, che condiziona il corso di una partita, il big match della 14 a giornata, che il designatore Nicola Rizzoli aveva saggiamente assegnato al nostro ...

Moviola Serie A : rigore Juve - sì ma... Milenkovic da rosso : FIORENTINA-JuveNTUS 0-3 Coraggioso, Rizzoli, nel riproporre Orsato con la Juventus proprio a Firenze, dopo il famigerato Inter-Juve dell'anno scorso. Il disagio da parte dell'arbitro era evidente. Un ...

Moviola Serie A : Obi-Callejon - dubbio di rigore : CHIFFI, NAPOLI-CHIEVO Vi proponiamo questo dato: Daniele Chiffi ha diretto, con ieri, 14 partite in Serie A, senza mai dare alcun rigore. Ecco perché ieri, quando Callejon è volato via, di dubbi ce n'...

Serie A - la Moviola : Milan - regolare l'1-0. Contatti in area - bene Banti : Dove c'è la Var, c'è una scelta giusta: la 13 a giornata lo conferma. bene Manganiello a Empoli e Valeri a Parma, meno Di Bello a Bologna e Chiffi a Napoli. Gran derby di Doveri. lazio-Milan - Banti ...