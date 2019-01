MotoGp – Il ‘sabato alternativo’ di Iannone | il pilota finisce in ospedale con… Carmen

sportfair

: MotoGP | Jorge Lorenzo ricoverato e dimesso dall’ospedale di Peschiera del Garda: Questa mattina il Corriere del Ve… - Passionea300 : MotoGP | Jorge Lorenzo ricoverato e dimesso dall’ospedale di Peschiera del Garda: Questa mattina il Corriere del Ve… - sillipiuk : RT @i4tuttofare: il pilota della #Honda in #MotoGP Jorge #Lorenzo è stato ricoverato in ospedale sabato sera, dopo aver accusato un dolore… - KoalaKoalin46 : RT @gponedotcom: Giallo: Lorenzo al Pronto Soccorso, problemi in vista?: Il pilota della Honda ha passato diverse ore di sabato scorso in u… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Andreasempre più vicino aVictoria Rodriguez: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez passa un sabato in compagnia della venezuelana in…! Andreaha un nuovo amore? Mentre il gossip impazza ai danni della sua ex fidanzata Belen Rodriguez, il, dopo essersi sottoposto ad un’operazione alla mascella e prima di prendere parte alla nuova stagione del campionato mondiale di, è riapparso tra i locali della movida milanese.Il motociclista di Vasto si è mostrato su Instagram particolarmente vicino aVictoria Rodriguez, modella venezuelana con cui era stato precedentemente avvistato. I due hanno trascorso una cena con un’altra coppia di amici e poi sono finiti in…, fotografandosi in un letto della struttura ospedaliera, ha infatti scritto a didascalia di una foto: “un sabato ...