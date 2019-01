Motocross | Tony Cairoli vince la prima tappa degli Internazionali d’Italia Battuto

oasport

(Di domenica 27 gennaio 2019)ha iniziato alla grande il 2019, il nove volte Campione del Mondo diha vinto lad’Italia che si è disputata sulla sabbia di Riola Sardo. Il siciliano si è imposto sia nella manche della MX1 che in quella della “Superfinale”, il 33enne ha brillato per la sua grande autorevolezza e ha incominciato alla grande la corsa verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno: la stagione proseguirà settimana prossima con la secondadel circuito a Ottobiano, ma intanto sono arrivate indicazioni positive in vista del prosieguo della stagione (l’obiettivo è quello di dare l’assalto al decimo sigillo iridato).Bella prova dell’alfiere della KTM che ha fatto la differenza con particolare facilità vista anche l’assenza del Campione del Mondo Jeffrey Herlings, alle sue spalle si è classificato ...