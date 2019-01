Motocross – Cairoli subito al top nel 2019 | sua la prima manche degli Internazionali

Motocross - Tony Cairoli vince la prima tappa degli Internazionali d’Italia. Battuto Gajser a Riola Sardo : Tony Cairoli ha iniziato alla grande il 2019, il nove volte Campione del Mondo di Motocross ha vinto la prima tappa degli Internazionali d’Italia che si è disputata sulla sabbia di Riola Sardo . Il siciliano si è imposto sia nella manche della MX1 che in quella della “Superfinale”, il 33enne ha brillato per la sua grande autorevolezza e ha incominciato alla grande la corsa verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno: ...

Motocross - la voglia di rivincita di Antonio Cairoli. Un inverno di fatica per attaccare Jeffrey Herlings nel 2019 : Mancano 63 giorni alla riapertura del Mondiale Motocross , che nel 2019 sarà composto da 19 weekend di gara tra inizio marzo e settembre. L’Italia ospiterà tre tappe del Mondiale 2019 sulle piste di Mantova, Pietramurata e Imola, sperando di ritrovare un Antonio Cairoli in grado di contrastare il fenomenale Jeffrey Herlings , assoluto dominatore nella passata stagione. Il nostro portacolori ha disputato comunque una buona annata 2018 ...

Tony Cairoli - il re del Motocross nato nel giardino di casa : ecco la sua storia : 'Mi costruii dietro casa quella che nella mia testa doveva somigliare a una piccola pista: due mucchi di terra fatti con una pala in giardino. All' inizio ci spingevo sopra la bici tenendola per il ...