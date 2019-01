Moto | sci | teatro ma non solo | variegato il panorama di eventi in questa ultima

Kawasaki KX 450 3D Core - una Motocross da fantascienza [FOTO] : La differenza la fa la stampa 3D, realizzata con tecnologia HP multi jet fusion da Skorpion Engineering La Kawasaki KX 450 3D Core è una fantascientifica moto da cross che si presenta tutta rossa e blu: il colore rosso del cuore e delle vene, il blu delle arterie che alimentano il nostro corpo, ci permettono la vita. Il cuore è fulcro, motore di vita per tutto. Senza cuore, senza amore, niente avrebbe senso e niente sarebbe vero. La 3D ...

MotoGp – Marquez-Lorenzo - un ‘Dream Team’ che farà… scintille? “Sicuramente nasceranno tensioni - ma…” : Marquez, la rivalità con Jorge Lorenzo e la scelta della Honda per un team così forte: le sensazioni del campione del mondo in carica dopo la presentazione del suo team E’ stata presentata ieri la RC213V che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante la stagione 2019 di MotoGp. Una presentazione in grande stile, ma insolita per la Honda, che ha entrambi i suoi piloti acciaccati: Marquez è in fase di recupero, dopo il problema ...

TerreMoto Brexit - Dyson e Sony lasciano il Regno Unito. Governo May sotto pressione : E' un Governo in evidente difficoltà quello che reagisce alle ultime pesanti defezioni di grandi aziende dal Regno Unito. Il segretario di Stato al Commercio Liam Fox ha affermato che da quando è stata votata la Brexit, nel 2016 il Paese ha richiamato più investimenti dall'estero di Germania e Francia messe insieme. "Quindi chiaramente sia un paese attraente per le aziende e per gli investimenti diretti", ha rivendicato a margine del Forum di ...

MotoGp – Presentazione Honda 2019 - Marquez giura fedeltà : “non ho nessuna intenzione di lasciare questo team” : Il pilota spagnolo ha parlato nel corso della Presentazione della Honda 2019, giurando fedeltà al team giapponese Il giorno tanto atteso è arrivato, la Honda presenta al mondo la nuova RC213V che verrà affidata a Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Un dream team che spaventa e non poco gli avversari, considerando i dodici titoli mondiali vinti dalla coppia tutta spagnola del team giapponese, deciso a bissare i successi del 2018. Intervenuto nel ...

L’Etna - il terreMoto e la gente dimenticata : case inagibili e rischio sciacalaggio - chi si occupa della Sicilia? : L’Etna non ha ancora smesso di farsi sentire. Dopo le scosse importanti causate nelle scorse settimane, la terra continua periodicamente a tremare con scosse di magnitudo inferiore a 3 gradi. ‘Scossette’ che passano quasi ormai inosservate, ma che vanno però a inasprire una già precaria situazione, ovvero quella dei comuni che sorgono intorno al vulcano siciliano. Da ieri si osservano emissioni di cenere, anche dal ...

TerreMoto 1908 : a Reggio Calabria un incontro sulle “Ricadute scientifiche della catastrofe del 28 dicembre” : Si terrà giovedì 24 gennaio 2019 presso la Sala Villetta della Biblioteca De Nava promosso congiuntamente dall’Associazione Anassilaos e dalla Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, il quarto degli incontri dedicati al 110° anniversario del Terremoto del 1908. Tema della manifestazione le “Ricadute scientifiche della catastrofe del 28 ...

Scontro auto-Moto : muore a 16 anni in un incidente sulla Palermo-Sciacca : L'impatto all'altezza di Altofonte, in provincia di Palermo. Ritirata la patente al conducente della Golf. Federico Serio è la tredicesima vittima di incidenti stradali in Sicilia in appena due settimane.Continua a leggere

TerreMoto - continua lo sciame sismico sull’Etna : scossa tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia : continua lo sciame sismico sull’Etna: alle 08:55 di stamattina, una scossa di magnitudo 2.8 ad appena 4.0km di profondità ha colpito il versante meridionale del vulcano, tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non ha provocato ulteriori danni rispetto allo scenario già cagionato dalle scosse delle scorse settimane. L'articolo Terremoto, continua lo sciame sismico sull’Etna: scossa ...

Renzi in Motoscafo a Venezia sfotte Salvini e Di Maio : “Hanno esultato come con un gol in rovesciata al novantesimo ma…” : “Quello approvato ieri non è un decreto, ma un autogol. Hanno esultato come se avessero fatto una rovesciata al novantesimo minuto”. A dirlo, mentre è su un motoscafo a Venezia, il senatore del Pd, Matteo Renzi. “Salvini e Di Maio hanno fatto le loro misure economiche che per noi sono sbagliate concettualmente. Adesso vediamo se aiuteranno l’Italia a crescere”. L'articolo Renzi in motoscafo a Venezia sfotte Salvini ...

BMW Motorrad - immatricolazioni in crescita e novità per gli USA : Un anno chiuso ancora una volta con il sorriso. Nel 2018 BMW Motorrad ha raggiunto il suo record di vendite di motocicli e maxi-scooter nel mondo, aumentando le consegne dello 0,9% rispetto all'anno precedente, 165.566 Vs 164.153 ,. MODELLI PREMIUM - Soddisfazione nelle parole del direttore Markus Schramm , che spiega così il successo del ...