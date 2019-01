Morto Giuseppe Zamberletti - “padre” della Protezione civile : Morto Giuseppe Zamberletti, “padre” della Protezione civile Aveva 85 anni, era malato da tempo. E’ stato commissario straordinario per i terremoti del 1976 in Friuli e del 1980 in Campania e Basilicata. Nel 1982 fu il primo capo del dipartimento appena nato Parole chiave: ...

Morto Giuseppe Zamberletti - "padre" della Protezione civile - : Aveva 85 anni, era malato da tempo. E' stato commissario straordinario per i terremoti del 1976 in Friuli e del 1980 in Campania e Basilicata. Nel 1982 fu il primo capo del dipartimento appena nato

Morto Zamberletti - il padre della Protezione Civile : Addio a "Mister Terremoto": Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione Civile, ex Ministro e parlamentare della Democrazia Cristiana, è Morto a Varese dove era nato 85 anni fa. Zamberletti ha ...

Morto Zamberletti - papà della Protezione Civile : E' Morto a Varese a 85 anni Giuseppe Zamberletti , il fondatore della Protezione Civile . Il Dipartimento, dando notizia della scomparsa, "esprime il più profondo e sincero cordoglio e si unisce al ...

Morto Giuseppe Zamberletti - padre della Protezione civile in Italia : E' Morto Giuseppe Zamberletti , il padre della Protezione civile Italiana . Aveva 85 anni ed era da tempo malato. Si è spento nell'ospedale di Varese dove era ricoverato. Il capo della Protezione ...

Morto Zamberletti - padre prot. civile : ANSA, - ROMA, 27 GEN - E' Morto a Varese Giuseppe Zamberletti. Il padre della protezione civile, 85 anni, era da tempo malato ed era ricoverato in ospedale. "Oggi la Protezione civile non perde solo ...

Morto Zamberletti - padre della Protezione civile in Italia : E' Morto a Varese Giuseppe Zamberletti. Il padre della Protezione civile, 85 anni, da tempo malato, era ricoverato in ospedale. Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, lo ricorda come "un amico,...

Zamberletti è Morto - addio al padre della Protezione civile in Italia : Dopo la fine dell'esperienza ministeriale, Zamberletti non si è più allontanato da quel mondo che lui stesso aveva creato: la passione, l'impegno per la Protezione civile non lo faranno mai desistere ...

Varese. Morto Giuseppe Zamberletti padre della Protezione civile in Italia : Lutto in Italia. E’ Morto Giuseppe Zamberletti. E’ stato il “padre” della Protezione civile Italiana. E’ Morto ad 85 anni. Zamberletti

Morto Zamberletti - il padre della Protezione civile. L’ultima intervista : Parlamentare della Democrazia cristiana e più volte ministro, protagonista dei soccorsi e della ricostruzione dopo il terremoto in Friuli nel 1976 e quelli in Irpinia e Basilicata nel 1980. Ma fu la tragedia del piccolo Alfredino Rampi, nel pozzo di Vermicino, a spingere il governo a nominarlo alto commissario per la gestione delle emergenze

E’ Morto Giuseppe Zamberletti - padre fondatore della Protezione Civile : E’ morto a Varese Giuseppe Zamberletti. Il padre della Protezione Civile, 85 anni, era da tempo malato ed era ricoverato in ospedale. “Oggi la Protezione Civile non perde solo il suo fondatore ma anche un amico, un maestro, una guida. Questo e’ stato in questi anni per tutti noi e per i tanti volontari italiani“. Cosi’ il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ricorda Zamberletti esprimendo il suo cordoglio ...

E' Morto Giuseppe Zamberletti - padre della protezione civile : Aveva 85 anni ed era da tempo malato. Borrelli: "Perdiamo uno straordinario conoscitore della fragilità del nostro paese"

E' Morto Giuseppe Zamberletti - padre della protezione civile. : Aveva 85 anni ed era da tempo malato. Borrelli: "Perdiamo uno straordinario conoscitore della fragilità del nostro paese"

Morto a Varese Giuseppe Zamberletti : 23.52 E'Morto Giuseppe Zamberletti. E' stato il 'padre' della Protezione civile in Italia. Aveva 85 anni, da tempo malato, era ricoverato in ospedale a Varese. "Oggi perdiamo uno straordinario conoscitore della fragilità del nostro Paese, un uomo che per primo intuì la necessità di distinguere la fase del soccorso in emergenza da quella fondamentale della previsione e della prevenzione dei rischi naturali" ha detto il capo della Protezione ...