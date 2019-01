Monte Carlo | la C3 WRC di Ogier raddoppia il vantaggio

Rally Montecarlo - braccio di ferro Ogier e Neuville. Loeb terzo : Acceso braccio di ferro tra Sebastien Ogier e Thierry Neuville al Rally di Montecarlo. Il confronto tra i due è proseguito anche nella terza giornata della prova di apertura del mondiale. Comanda il ...

Rally Montecarlo 2019 : Ott Tanak fa l’en plein di speciali - Sebastien Ogier in vetta all’overall braccato da Neuville : Sulle strade complicate e storiche del Rally di Montecarlo, edizione 2019, una terza giornata dai larghi tratti nipponici della Toyota Yaris e del suo alfiere più importante Ott Tanak. L’estone infatti ha siglato l’en plein del day-3 portandosi a casa tutte e quattro le prove speciali in programma e recuperando posizioni nella graduatoria generale. Il pilota dell’Est è infatti al quinto posto con chiare possibilità di podio. In ...

L’Abarth 124 rally in azione a Montecarlo : L’Abarth 124 rally inizia la stagione agonistica 2019 con il rallye di Montecarlo, prova d’apertura del Campionato Mondiale WRC, con il pilota piemontese Enrico Brazzoli, in coppia con Manuel Fenoli (ITA) su una vettura del team Bernini rally. La spider dello Scorpione parte con il ruolo di campionessa in carica, avendo conquistato l’anno scorso la […] L'articolo L’Abarth 124 rally in azione a Montecarlo sembra ...

Rallly di Montecarlo - Ogier è il nuovo leader : Dopo una giornata r icca di colpi di scena , con una speciale annullata per pubblico mal collocato e due cambi di leader, Sébastien Ogier , Citroen C3 Wrc, è passato in testa all'87° Rally di ...

WRC - Monte Carlo : Sebastien Ogier chiude il DAY1 al comando : Ottavo Kris Meeke con la terza Yaris Wrc, nono Greensmith a bordo della Ford Fiesta R5 M-Sport , saldamente al primo posto nel Wrc2 Pro, . chiude la top ten il francese Bonato con la Citroen C3 R5 . ...

Rally Montecarlo 2019 : Sebastien Ogier precede Thierry Neuville di 2? alla fine della seconda giornata. 5° Loeb - 7° Tanak : La seconda giornata del Rally di Montecarlo 2019 ha visto l’esaltante testa a testa tra il francese Sebastien Ogier e il belga Thierry Neuville, divisi appena da 2″ dopo lo svolgimento di sette prove speciali in favore del transalpino sei volte campione iridato. Il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai) occupa la terza posizione con 1’17” di ritardo grazie ad una costanza di rendimento molto buona, mentre l’estone ...

WRC 2019 Monte-Carlo - Citroen : Ogier al Comando : Dopo anni di tentativi andati a vuoto Pierre Budar, Responsabile di Citroen Racing, riesce a convincere il Campione del Mondo Sébastien Ogier, e il Navigatore Julien Ingrassia, a tornare in Rosso e a sedere sulla evoluta e convincente C3 WRC. Si decide anche per una Squadra 'corta', solo due Macchine, la seconda di ...

WRC - scatta a Montecarlo la stagione 2019. Grande attesa per la sfida tra Loeb e Ogier : Che sono il 'solito' Thierry Neuville, da tre anni vice campione del mondo con la Hyundai, che nel frattempo ha sostituito il team principal Michel Nandan con l'italiano Andrea Adamo, e il sempre più ...

DIRETTA/ Rally Montecarlo 2019 - Wrc streaming video DAZN : Neuville balza in testa dopo SS4 - 25 gennaio 2019 - : DIRETTA Rally Montecarlo 2019: streaming video DAZN, percorso e orario della prima prova del mondiale Wrc, oggi 25 gennaio 2019.

Diretta/ Rally Montecarlo 2019 - Wrc streaming video DAZN : Ott Tanak comanda la classifica - 25 gennaio 2019 - : Diretta Rally Montecarlo 2019: streaming video DAZN, percorso e orario della prima prova del mondiale Wrc, oggi 25 gennaio 2019.

Rally Montecarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Rally Montecarlo 2019 : Ott Tanak chiude al comando la prima giornata davanti a Ogier e Neuville : Con la prima giornata di gare ha preso ufficialmente il via il Mondiale Rally 2019. Si è partiti, come sempre, con il Rally di Monte-Carlo che ha proposto, dopo il consueto shakedown, le prime due tappe. In classifica generale è balzato subito al comando l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) con 9.1 secondi sul campione del mondo in carica, il francese Sebastien Ogier (a 14.3), mentre il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) è terzo a 14.3. LA ...

Rally Montecarlo 2019 : Ott Tanak chiude al comando la prima giornata davanti a Ogier e Neuville : Con la prima giornata di gare ha preso ufficialmente il via il Mondiale Rally 2019. Si è partiti, come sempre, con il Rally di Monte-Carlo che ha proposto, dopo il consueto shakedown, le prime due tappe. In classifica generale è balzato subito al comando l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) con 9.1 secondi sul campione del mondo in carica, il francese Sebastien Ogier (a 14.3) mentre il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) è terzo a 14.3. LA ...

Rally Montecarlo - sfreccia Meeke nello shakedown : Il principale rivale del transalpino di Gap sarà il nove volte campione del mondo Sebastien Loeb che ben 7 volte ha fatto sua la classica del mondiale. Il 'cannibale' corre la prima di sei uscite ...