Milan-Napoli | le voci Ancelotti | Un tempo regalato | Gattuso | Paquetà

Milan-Napoli 0-1 - pagelle / Le sperimentazioni di Carlo non si fermano : OSPINA. Il Gatto Ospinik s’immola con ardore e rimedia pure qualche calcione di troppo. Per tutte, la parata al 78’ che strozza il grido in gola a Musacchio e all’intero stadio meneghino – 7 Il salvataggio su Musacchio – bellissimo ed equiparabile ad un gol – arriva dopo che il nostro è stato travolto da un camion nero di nome Koulibaly. Si fa male ma non molla. Il migliore in campo: sempre preciso e attento su ogni conclusione – 7 MALCUIT. Nel ...