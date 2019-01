Milan e Napoli pareggiano 0-0 nel terzo anticipo di Serie A

Milan -Napoli : finisce senza reti una partita equilibrata - esordio di Piatek nel finale : Nella seconda giornata di ritorno di Serie A, in una San Siro con quasi 60 mila spettatori, è andato in scena un vero e proprio scontro tra titani: Milan contro Napoli, Ancelotti contro Gattuso. Il passato e il futuro del Milan, il maestro e l'allievo. Sulla panchina del Napoli l'esperienza e la sicurezza di chi ha fatto la storia dei rossoneri, adesso a disposizione dei partenopei. Dall'altra, sulla panchina milanese, la grinta e la ...

Milan -Napoli 0-0 - debutta Piatek ed è subito pericoloso. Espulso Ancelotti| Classifica : A San Siro omaggio e cori per l’ex allenatore che alla fine si fa cacciare per proteste. Il polacco entra alla fine della ripresa al posto di Cutrone

Milan -Napoli - Gattuso : “Higuain capitolo chiuso” : Buon pareggio per il Milan nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene a livello qualitativo, nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa, c’è stata un po’ di stanchezza, abbiamo iniziato a farci vedere meno e a volere bene la palla. È venuta fuori la partita che ci aspettavamo, ma a livello qualitativo potevamo fare meglio. Il gol? Non ...

