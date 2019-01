Migranti - Salvini : alcuni parlamentari non rispettano leggi : Roma, 27 gen., askanews, - 'parlamentari italiani, fra cui uno di Forza Italia, non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina? Mi spiace per loro. Buon viaggio!'. Lo ha ...

Migranti - Salvini : prove che Sea Watch ha messo a rischio vite : Roma, 27 gen., askanews, - "Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l'equipaggio della ong Sea Watch 3 abbiano disobbedito a ...

Beppe Grillo sta con Salvini sui Migranti : “Giusto impedire lo spaccio di false speranze” : Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle rilascia una intervista ad America Oggi e sull'immigrazione spiega: "Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente. Oppure puoi fare come questo governo: impedire lo spaccio di false speranze e intanto ridiscutere tutta la questione a livello europeo. Il che significa anche graffiarsi un po’ con la Francia, che non resiste ai suoi istinti colonialisti".Continua a leggere

Migranti - Salvini : alcuni parlamentari non rispettano leggi : Roma, 27 gen., askanews, - "parlamentari italiani, fra cui uno di Forza Italia, non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina? Mi spiace per loro. Buon viaggio!". Lo ha ...

Salvini : 'Sea Watch ha disobbedito a precisi ordini : messo a richio la vita dei Migranti' : Se così fosse, saremmo di fronte ad un crimine e ad una precisa volontà di usare questi immigrati per una battaglia politica, un fatto gravissimo'. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. '...

Salvini : Migranti usati a fine politico : 11.10 "Abbiamo elementi concreti per affermare che,mettendo a rischio la vita delle persone a bordo,il comandante e l'equipaggio della ong Sea Watch 3 abbiano disobbedito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare nel porto più vicino (non in Italia!),prove che verranno messe a disposizione dell' autorità giudiziaria.".Lo dice il ministro dell'Interno Salvini, aggiungendo che "sarebbe un crimine" e una volontà di usare i ...

I 47 Migranti della Sea Watch attendono l'ok per sbarcare. Salvini vuole la polizia a bordo : Resta bloccata dal braccio di ferro tra Italia ed Europa la situazione della nave battente bandiera olandese ancorata 2 miglia al largo di Siracusa. Tra i migranti a bordo anche 13 minorenni di cui 8 ...

Migranti : Salvini - calo sbarchi e morti : ANSA, - ROMA, 27 GEN - "I dati parlano chiaro: in 7 mesi di governo, sull'immigrazione abbiamo portato poche parole e tanti FATTI. Facciamo vedere questi numeri a qualche buonista in malafede?". Lo ...

Il ministro degli Esteri ungherese Szijjarto : “Migranti - noi e Salvini pionieri. Il nostro popolo prima di tutto” : Péter Szijjarto, 40enne ministro degli Esteri ungherese prima va dritto al bersaglio: «Noi e Salvini siamo dei pionieri, entrambi abbiamo dimostrato che l’immigrazione può essere fermata. Lui l’ha fatto via mare in Mediterraneo, noi ungheresi via terra, lungo i Balcani»....

Sea Watch - Olanda non accoglie Migranti. Salvini insiste : porti chiusi | : Il ministro per la Migrazione Mark Harbers: "E' compito del capitano trovare un porto sicuro". Salvini lo invita a ritirare la bandiera e valuta inoltre di "indagare l'equipaggio per favoreggiamento ...

Sea Watch - Salvini ai vescovi : "Migranti da voi? Poi in giro..." : Braccio di ferro tra Cei e Viminale nel caso Sea Watch. Questa mattina i vescovi hanno lanciato un messaggio chiaro per sbloccare la situazione della nave della ong tedesca Sea Watch ancorata a largo di Siracusa con 47 migranti a bordo. "Pur condividendo che la risposta a un fenomeno così globale come quello migratorio chiama in causa tutti i Paesi europei, il dramma che si consuma davanti alle nostre coste non può lasciarci in silenzio. La ...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch I vescovi : «Pronti ad accogliere i minori» Berlusconi : «Noi garantisti su Salvini» : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Migranti - Salvini : 'Su Sea Watch non cambio idea : i porti restano chiusi' : 'Possono indagarmi e minacciarmi, ma io non cambio idea. In Italia si entra rispettando leggi e regole, per gli scafisti e i loro complici i porti italiani sono e resteranno chiusi. Nave olandese di ...

Migranti - Salvini non molla : "I porti restano chiusi. Sea Watch? Vada ad Amsterdam o a Berlino" : Il braccio di ferro fra Italia e Sea Watch continua. La nave della ong tedesca, battente bandiera olandese, si trova al largo del porto di Siracusa, dopo l'ok ricevuto dalla guardia Costiera, visto il maltempo. Ma nonostante l'imbarcazione sia sempre più vicina alle nostre coste e alcuni sindaci ribelli chiedano lo sbarco immediato dei 47 Migranti a bordo della nave, Matteo Salvini non molla.Il vice premier leghista, infatti, ha ribadito di non ...