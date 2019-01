Migranti | Lega contro Forza Italia | sui social fotomontaggio di Prestigiacomo con

**Migranti : parlamentari e delegazioni lasciano nave Sea watch** : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - La delegazione composta da parlamentari, una mediatrice culturale, un avvocato e una psichiatra, ha lasciato pochi minuti fa la nave Sea watch per raggiungere nuovamente la terraferma. I 47 migranti che rimangono a bordo della nave, tra cui tredici minori non accompagn

Migranti : Miccichè (Fi) - 'Salvini peggio di Hitler - noi diversi dalla Lega' : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - “A questo signore hanno detto di far scendere i bambini dalla nave Sea Watch e ha risposto di no. Salvini è peggio di Hitler. Quando dice 'prima gli italiani' mi fa impazzire, perché Hitler diceva prima gli ariani, uguale”. Così il commissario di Forza Italia in Sicili

Migranti - delegazione su Sea Watch : verificare sbarco immediato : Roma, 27 gen., askanews, - 'Questa mattina alle 9.25 a bordo di un gommone, una delegazione, composta da tre parlamentari della Repubblica, Nicola Fratoianni, Riccardo Magi e Stefania Prestigiacomo,, ...

Grillo : “Migranti? Sia M5s che Lega vogliono impedire mercimonio della sofferenza. Impediamo false speranze” : “Sia noi che la Lega intendiamo impedire questo mercimonio della sofferenza”. La gestione dei migranti, i rapporti con la Lega e i primi mesi al governo: in una lunga intervista ad America Oggi, Beppe Grillo è tornato a parlare di attualità e delle misure messe in campo dall’esecutivo gialloverde. “Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente”, ha detto. “Oppure puoi impedire lo ...

Migranti - Grillo : governo blocca mercimonio delle sofferenze. Lega? Confronto sofferto ma vincente : la lettera del 2011 a napolitano 10 ottobre 2018 Spread, quando Grillo e M5s dicevano che era pericoloso per l'economia Sotto attacco come nel West, reddito cittadinanza demonizzato «La democrazia ...

Grillo : Lega-M5s vogliono impedire mercimonio sofferenza Migranti : Roma, 26 gen., askanews, - 'Senza restare insensibili al dolore umano dice lei, la questione dell'immigrazione è epocale... causata, innescata e diretta dalle menti più ciniche che si possano ...

Grillo : Lega-M5s vogliono impedire mercimonio sofferenza Migranti : Roma, 26 gen., askanews, - "Senza restare insensibili al dolore umano dice lei, la questione dell'immigrazione è epocale... causata, innescata e diretta dalle menti più ciniche che si possano ...

Migranti - Grillo 'I 5 Stelle e la Lega vogliono impedire il mercimonio delle sofferenze' : ROMA - Migranti, un endorsement all'asse tra Lega e 5Stelle. Arriva dal fondatore del Movimento, Beppe Grillo. 'Sia noi che la Lega intendiamo impedire questo mercimonio della sofferenza. Puoi fare ...

Gino Strada attacca Salvini : 'Va processato - Migranti sono mangiatoia? Pensi alla Lega' : Gino Strada, negli ultimi mesi, è stato uno dei più fervidi oppositori della politica messa in atto da Matteo Salvini nel contrasto ai flussi migratori. Il noto medico ha usato spesso toni forti nei confronti di tutto il governo, non accettando che si mettesse in discussione il ruolo delle Ong rispetto alla loro missione di salvare vite umane. Il fondatore di Emergency, ospite ieri sera di Otto e Mezzo su La 7, ha lanciato ancora una volta ...

Mediatore pestato e sequestrato - la ?Lega : "I Migranti siano espulsi" : Quattro richiedenti asilo hanno aggredito e minacciato di morte il Mediatore della cooperativa "Il Girasole", il centro sociale che li ospita. Il fatto è avvenuto a Carate Brianza, comune della provincia di Monza e Brianza. Gli aggressori, da quanto emerso, volevano venire in possesso del pocket money di dicembre, secondo la loro testimonianza mai ricevuto. Il pocket money sarebbe la cifra che mensilmente la cooperativa che li ospita consegna ...

Migranti - Gino Strada : “Salvini va processato. Parla di mangiatoia? Calunnia - pensi ai 49 milioni della Lega” : “Caso Diciotti? Salvini va assolutamente processato. Spero che ciò succeda, ma non credo che Salvini sia l’unico a dover essere processato in Europa per la questione Migranti. Però è stato commesso un crimine. Poi se Salvini riuscirà a cavarsela per qualche immunità o per il solito discorso del ‘cane non mangia cane’, si vedrà”. Sono le parole del fondatore di Emergency Gino Strada, ospite a Otto e mezzo, su La7, in ...

Consiglio d’Europa : ‘In Italia i politici incitano all’odio - preoccupati per chiusura dei porti ai Migranti’. Lega : ‘Inaccettabile’ : politici che incitano all’odio e un discorso pubblico inquinato da razzismo e xenofobia, in particolare nei media e sul web. E’ la fotografia che dell’Italia che emerge dal rapporto di monitoraggio sul nostro Paese stilato dal Consiglio d’Europa e votato a Strasburgo. Un documento che la deLegazione Italiana, bipartisan, voleva cambiare con emendamenti tutti però rigettati. Nella relazione su cui si basa il rapporto si ...

Padre Zanotelli : «Caro Beppe Grillo - sui Migranti convertiti! Stavi coi poveri - non con la Lega razzista» : Da un dei posti più poveri del mondo mi ritrovai nella villa di Grillo a Genova, un lusso incredibile che mi lasciò scioccato». Perché vi incontraste? «Beppe mi cercò a lungo, perché voleva ...

Migranti - Civati : “Illegale riportare indietro le 100 persone salvate - Libia è luogo insicuro” : Giuseppe Civati e Andrea Maestri denunciano la violazione dei diritti umani: "I Migranti riportati in Libia su impulso del governo italiano sono una pagina nera per il nostro paese e per l’Europa, culla dei diritti umani. Si tratta di una violazione del divieto di refoulement, ma anche del diritto di asilo garantito dall’art. 10 della Costituzione".Continua a leggere