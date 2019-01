Migranti | il governo tira dritto Sequestreremo la Sea Watch

Di Maio : «Governo al lavoro per far sequestrare la Sea Watch. Migranti in Olanda» : Il vicepremier: «L’Italia è diventata il palcoscenico dell’immigrazione: quando si dice c’è un’imbarcazione al largo, aumentano le donazioni a quella barca»

La Sea Watch ora alza i toni : "Migranti ostaggi del governo" : Il caso della Sea Watch continua ad agitare la politica e il governo. I 47 migranti a bordo della nave ancorata a largo di Siracusa restano per il momento a poche miglia dal porto siciliano nell'attesa che l'Europa batta un colpo per sbloccare questo ennesimo caso che coinvolge una nave umanitaria. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini non fa passi indietro e tira dritto sulla linea dei porti chiusi. Il Viminale inoltre ha messo nel mirino ...

Sea Watch - i Migranti sfidano il governo : "Ora che cosa volete da noi?" : La tensione sul caso Sea Watch continua a crescere. La nave con a bordo 47 migranti di fatto resta ancorata a largo di Siracusa. Il Viminale tira dritto e nega lo sbarco. Salvini ha già messo nel mirino l'equipaggio della nave e ha affermato di avere le prove che mostrano"la violazione delle regole" da parte del comandante che facendo rotta verso l'Italia ha messo a rischio la vita delle persone a bordo. Ma ad accendere ancora di più la vicenda ...

Migranti - voci dalla Sea Watch : "È una prigione. Il governo italiano cosa vuole da noi?" : Sono al nono giorno in mare, fermi a un miglio da Siracusa, in attesa di sbarcare. Non capiscono perché la nave che li ha salvati, la Sea Watch 3, non entri in un porto. Attendono, al freddo, ammassati in spazi troppo piccoli per 47 persone, che qualcuno si decida a farli sbarcare. "cosa vuole da noi il governo italiano?", chiede uno dei Migranti salvati dalla nave dell'ong tedesca ai tre parlamentari e al sindaco di Siracusa che sono ...

Governo - Berlusconi : "Spero cada ogni giorno" "Migranti? Non sono nostro primo problema" : Il presidente di Forza Italia a L'Aquila parla di attualità politica e ricorda i suoi trascorsi nel capoluogo abruzzese. "I grillini sono un problema più grave dei comunisti di 25 anni" dice. E sulla nave ancorata dice: "Non vedo come le 47 persone al freddo sulla Sea Watch possano essere un problema"

Migranti - Grillo : governo blocca mercimonio delle sofferenze. Lega? Confronto sofferto ma vincente : la lettera del 2011 a napolitano 10 ottobre 2018 Spread, quando Grillo e M5s dicevano che era pericoloso per l'economia Sotto attacco come nel West, reddito cittadinanza demonizzato «La democrazia ...

Beppe Grillo sta con il Governo sui Migranti : "Impediamo lo spaccio di false speranze" : Il Governo gialloverde ha il sostegno di Beppe Grillo nella strategia sull'immigrazione. "Puoi fare come Minniti, che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente, per poi declamare i diritti umani come un bimbo che recita la poesia di Natale. Oppure puoi fare come questo Governo: impedire lo spaccio di false speranze e intanto ridiscutere tutta la questione a livello europeo. Il che significa anche graffiarsi un po' con la Francia, che non ...

Migranti tempesta in arrivo - la Sea Watch davanti a Siracusa. Il governo 'Dei 47 a bordo si occupi l Olanda'. Ma il governo dell Aia dice no : Che sia o no l'effetto deterrente del verdetto del tribunale dei ministri che , chiedendo l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha sancito l'assoluto dovere di ...

Il governo ha autorizzato l’entrata in acque territoriali italiane della nave Sea Watch 3 con a bordo 47 Migranti - a causa delle cattive condizioni meteo : Il governo ha autorizzato l’entrata nelle acque territoriali italiane della nave Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti soccorsi di fronte alla Libia sette giorni fa. L’ingresso, ha fatto sapere la Guardia costiera italiana, è stato consentito a causa

Immigrati - il governo taglia l'8 per mille a Onlus e Coop : assistenza ai Migranti in ginocchio : Citando 'particolari caratteri di eccezionalità, necessità e urgenza', il consiglio dei ministri ha disposto la riduzione del 50% delle quote destinate a 'fame nel mondo' e 'assistenza ai rifugiati' ...

La storia del Cara di Castelnuovo - il centro per Migranti che il governo vuole chiudere : Il Cara di Castelnuovo di Porto. (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) A Castelnuovo di Porto, 25 chilometri da Roma, il 22 gennaio sono stati trasferiti senza alcun preavviso 500 migranti degli 8600 ospiti del Cara – acronimo che sta per Centri di accoglienza per richiedenti asilo. Ai migranti non è stato comunicato il motivo del trasferimento né dove verranno portati: sono stati fatti salire sui pulmini bianchi che li aspettavano ...

Il governo ha chiuso un grosso centro per Migranti - e non si capisce perché : Si trova a Castelnuovo di Porto, vicino a Roma, e sembra che funzionasse bene: circa 150 persone finiranno per strada

Migranti - il sindaco di Crotone Pugliese : 'Stiamo facendo rinascere la città - il governo non ci lasci soli' : ...dell'Anci dove tutti i sindaci hanno avuto modo di evidenziare le proprie considerazioni su questo tema che trasversalmente investe tutte le realtà comunali senza distinzione di colorazione politica. ...