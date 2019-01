Meteo | le previsioni domenica 27 gennaio | ultime news - Sky Tg24

Meteo - le previsioni di oggi domenica 27 gennaio : Meteo, le previsioni di oggi domenica 27 gennaio Tempo in miglioramento al Sud, mentre rimane stabile sul resto della Penisola con nuvole soprattutto al Nord. Sull’Italia è però in arrivo una perturbazione dall'Europa Nord-occidentale che porterà un'ondata di gelo - IL Meteo Parole chiave: ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Domenica 27 gennaio 2019 Pioggia A Pisa e Provincia avremo tempo in peggioramento con piogge entro sera. Al mattino le condizioni Meteo risulteranno prevalentemente nuvolose sull’intera Provincia e prime precipitazioni possibili sui settori Nord Occidentali. Nel corso del giorno le precipitazioni si estenderanno al resto della Provincia. I Venti risulteranno moderati / forti sui settori ...

Previsioni Meteo - lo stratwarming scatena una terribile irruzione artica su Canada e nord-est degli USA : tanta neve e temperature percepite di -60°C a fine mese! [MAPPE] : 1/14 ...

Previsioni Meteo : dalla prossima settimana peggioramenti in vista - temporali sul Tirreno : Il mese di gennaio si sta concludendo all'insegna di un sensibile peggioramento, con temperature scese sotto le medie del periodo e Previsioni Meteo che non lasciano presagire nulla di buono per la prossima settimana. Già da domenica 27 si assisterà ad un sensibile abbassamento delle temperature, con una nuvolosità segnalata in aumento al Centro nord, che evolverà poi in senso negativo nei giorni successivi. Arriverà la neve a causa di tre ...

Previsioni Meteo - breve tregua di bel tempo nel weekend ma è in arrivo un’altra perturbazione nord Atlantica [MAPPE] : 1/19 ...

Previsioni Meteo - ecco le 3 tempeste che colpiranno l’Italia tra i Giorni della Merla e il Weekend della Candelora : neve al Nord - forte maltempo con lo scirocco al Centro/Sud [MAPPE] : 1/4 ...

Previsioni Meteo - arriva un’altra perturbazione Atlantica : sarà una Domenica di maltempo al Centro/Nord e libeccio al Sud [MAPPE] : 1/17 ...

Previsioni Meteo : domani ultimi fenomeni al sud e venti forti - tempo in miglioramento : [flowplayer id="139312"] Una vasta depressione artica sta portando maltempo, venti sostenuti e anche neve a quote collinari su molte regioni del centro-sud : in particolare è la Basilicata la...

Previsioni Meteo - altre due tempeste sull’Italia tra i Giorni della Merla e il primo weekend di Febbraio ma l’Inverno inizia a tirare il freno a mano [MAPPE] : 1/22 ...

Previsioni Meteo Lombardia : domenica neve su Alpi e Prealpi : “Oggi e parzialmente domani flusso settentrionale con interazione orografica a tratti: temporanei e locali rinforzi di foehn, più significativi ed estesi oggi sul Nordovest. domenica avvicinamento di una depressione da nordovest, con afflusso di aria fredda, in transito verso est nel corso di lunedì: domenica cielo coperto con nevicate deboli diffuse su Alpi e PreAlpi, non escluse a tratti anche in pianura; lunedì variabile con instabilità ...

Previsioni Meteo - neve e gelate notturne in Italia : arriva la Sberla Artica : Il maltempo e la neve si stanno spostando da Nord verso Sud infatti il ciclone che mercoledì ha portato la neve nelle regioni settentrionali si sta muovendo lentamente su quelle centrali e meridionali. A Genova infatti nella giornata di mercoledì 23 gennaio la città si è fermata a causa della neve eccessiva, le scuole sono state chiuse e molte strade sono rimaste bloccate a causa della neve presente in maniera abbondante. Nel frattempo il freddo ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Venerdì 25 gennaio 2019 Sereno / Poco Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo condizioni di tempo stabile per l’intera giornata. Il cielo risulterà sereno per lo più poco nuvoloso in particolare sui settori meridionali della Provincia. I Venti risulteranno ancora moderati dai quadranti Nord Orientali, Grecale. I Mari avranno moto ondoso sottocosta poco mosso, mossi al largo. Le ...

Previsioni Meteo per la giornata di domani : tempo stabile sulle regioni centrali : In questi giorni il maltempo sta "torturando" molte zone d'Italia, soprattutto a causa del freddo superiore alla media e della neve, che come sempre causa notevoli disagi. Nella giornata di domani, venerdì 25 gennaio, in molte regioni del centro nord il tempo tende a migliorare, mentre al sud e sulle regioni centrali adriatiche rimane ancora abbastanza stabile ma tendenzialmente cattivo. Le Previsioni per il 25 gennaio Al nord ci saranno ...

L’app Meteo del Giorno fornisce previsioni del tempo fino a due settimane con radar Meteo : meteo del Giorno è un'applicazione che informa costantemente l'utente sull'evolversi delle condizioni meteo nella località rilevata dal GPS dello smartphone. L'app visualizza il tempo previsto per oggi e per i giorni a venire fino a due settimane, con dettagli quali temperatura locale e percepita, precipitazioni, umidità, indice UV, probabilità e quantità delle precipitazioni, punto di rugiada, percentuale di nuvolosità, pressione atmosferica, ...