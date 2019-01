Meghan Markle | come copre i capelli bianchi in gravidanza

Bufera Meghan Markle - non piace alla Regina Elisabetta : «Pronto un accordo di divorzio» : Meghan Merkle non piace alla Regina. Il magazine americano Globe avrebbe rilevato che l'ex attrice non starebbe affatto simpatica alla Regina Elisabetta, nonna del neomarito Harry, e...

Meghan Markle nei guai : “Per la regina Elisabetta è diventata un peso. Pronto accordo di divorzio” : Meghan Markle non piace a Corte. Anzi, sembrerebbe addirittura essere la più odiata. A rivelarlo il magazine americano Globe che in prima pagina titola “Meghan se ne deve andare“. Il tabloid riporta il testo di una mail, inviata da un vicinissimo alla regina Elisabetta, in cui la duchessa di Sussex viene definita “un peso” per il suo “comportamento offensivo, per le spese fuori controllo, e per i legami sconvenienti ...

Meghan Markle si oppone alla Regina : sua madre Doria sarà la bambinaia : Niente tate o baby sitter, a prendersi cura del Royal Baby in arrivo ci penserà mamma Doria Ragland. A quanto pare Meghan non ha nessuna intenzione di rispettare il volere della Regina Elisabetta e farà seguire suo figlio dalla madre. Ex istruttrice di yoga che ha lavorato ad Hollywood, Doria sarebbe pronta a trasferirsi da Los Angeles a Londra per prendersi cura del nipotino. D’altronde che la Markle avesse in mente di farsi aiutare dalla ...

Meghan Markle incinta indossa i tacchi alti : la preoccupazione dei medici : Meghan Markle non rinuncia ai tacchi alti nemmeno ora che è incinta, ma questa scelta potrebbe costarle cara. Ne sono convinti i medici inglesi che hanno deciso di metterla in guardia sull’uso dei tacchi alti in gravidanza. Lo rivela il Sun, secondo cui i dottori avrebbero chiesto alla duchessa di Sussex di rinunciare alle sue amate scarpe con il tacco per il suo bene e quello del bambino che aspetta (o i bambini, visto che si vocifera sia ...

Meghan Markle e i capelli bianchi in gravidanza/ Ecco come li copre per non farli vedere : Anche Meghan Markle se la deve vedere con i problemi di tutte le donne, ma ha attuato un grande stratagemma per coprire i capelli bianchi in gravidanza.

Meghan Markle e i bagarini della moda : l'abito di H&M sold out sul sito ufficiale e venduto su eBay a prezzo maggiorato : Se sul sito di H&M il tubino premaman color panna si trovava a 29,99 euro , nella versione italiana dell'e-shop è ancora disponibile, , sul sito di aste online più noto al mondo ecco che lo si può ...

Meghan Markle insopportabile : la Regina approva il piano di divorzio : Meghan pare essere la più odiata a Corte. Questa la rivelazione della stampa americana. Il Globe riporta il testo di una mail inviata da un membro della cerchia ristretta della Regina Elisabetta dove la Markle è definita “un peso” per la Monarchia a causa “del suo comportamento offensivo, delle spese fuori controllo, dei legami sconvenienti con la sua famiglia“. Il testo prosegue nel peggiore dei modi: “Meghan è un ...

Meghan Markle - il nuovo addetto stampa fa tremare Harry : Meghan Markle ha assunto un nuovo addetto stampa che dovrà mantenere le relazioni coi media, soprattutto in vista dell’arrivo del royal baby in primavera. Si tratta di Christian Jones. Come riporta il Sun, l’indiscrezione è trapelata quando Meghan è stata sorpresa con il nuovo assistente mentre uscivano da un ristorante italiano di Notting Hill. Il ruolo ufficiale per cui è stato assunto Jones è vice responsabile delle comunicazioni ...

Kate Middleton e Meghan Markle - come si mantiene in forma una Duchessa? - : Che siano buone amiche o che soltanto civilmente si sopportino, una cosa in comune Kate Middleton e Meghan Markle ce l'hanno sicuramente. Nonostante gravidanze, royal tour in giro per il mondo, sveglie che suonano molto presto al mattino , quella di Meghan, pare, già alle 4, , appuntamenti forzati e pochissimo tempo libero a disposizione, sono sempre in splendida forma . Non ...

