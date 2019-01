Medico in Germania | “In Italia gli specializzandi non sono visti come una risorsa Qui

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 gennaio 2019) “Io amo il mio lavoro, sogno di diventare cardiologo da quando ho 18 anni. Ma tornassi indietro forse farei l’agricoltore, per stare con la mia famiglia. Non auguro a nessuno di essere costretto ad emigrare,me”. Davide Civita è uninternista, al terzo anno di specializzazione, in. Lavora nell’ospedale di Bad Reichenhall in Baviera, vicino Salisburgo, nel reparto di terapia intensiva. Voler fare questo lavoro a tutti i costi ha richiesto sacrifici: ha dovuto rinunciare agli affetti e alla sua casa, ad Andria. Dalla Puglia ha intrapreso un viaggio che lo ha portato prima in Slovacchia, poi in, dove ha conosciuto mobbing e discriminazione, ma anche tante soddisfazioni professionali. “Purtroppo la disonestà inpremia. Avrei potuto già avere una famiglia, per inseguire il lavoro ho rinunciato gli affetti”.Dopo il liceo ...