Maxi accordo tra Eni ed Emirati Arabi

Giuseppe Conte negli Emirati - Eni sigla Maxi-accordo sulla raffinazione : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in visita negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi. Ad accoglierlo, in mattinata, il Principe ereditario Mohammed bin Zayed Al Nahyan. La visita di Conte, che ad Abu Dhabi si è recato già a novembre scorso, avviene in occasione dell'accordo siglato oggi tra Eni e l'Emiratina Adnoc.Eni e Adnoc hanno firmato un accordo (Share Purchase Agreement) che consente al gruppo italiano di ...

Maxi accordo Eni-Emirati Arabi - investimento da 3 - 3 miliardi di dollari : Entra in società con Adnoc ed aumenta del 35% la sua capacità di raffinazione. investimento da 3,3 miliardi di dollari

Maxi accordo Eni-Emirati Arabi : In un sol colpo l’Eni aumenta del 35% la propria capacità di raffinazione e rafforza in maniera significativa la sua presenza nell’area del Golfo Persico. Lo fa investendo cash 3,3 miliardi di dollari per rilevare da Adnoc, la compagnia petrolifera di Stato di Abu Dhabi, il 20% della società Adnoc Refining....

Maxi accordo Eni-Emirati Arabi : In un sol colpo l'Eni aumenta del 35% la propria capacità di raffinazione e rafforza in maniera significativa la sua presenza nell'area del Golfo Persico. Lo fa investendo cash 3,3 miliardi di dollari ...

Manovra - è (quasi) accordo : per quota 100 e reddito si va verso un Maxiemendamento : Manca l'ufficialità, ma ormai pare certo che la Manovra dovrebbe passare il vaglio dell'Unione europea. Le misure simbolo...

Maxi accordo Embraer-Boeing - via libera dei Giudici d'Appello brasiliani. Ma deciderà il Governo : Via libera all'accordo industriale e commerciale tra Boeing e Embraer, annunciato a grandi titoli nel corso dell'estate 2018 ma poi congelato dalle autorità amministrative brasiliane con una sentenza ...

Ue-Giappone - approvato Maxi accordo di libero scambio : ... 152 contrari e 40 astenuti - l'Europarlamento ha ratificato l' Epa , Economic Partnership Agreement,, la partnership con il Paese nipponico, dando vita alla più ampia zona di libero scambio al mondo.