Matteo Salvini vuole trascinare Sea Watch in tribunale Blitz di tre politici a bordo

Alessandro Di Battista fuori controllo : 'Matteo Salvini come Macron e Saviano' : Ogni parola, un caso per il governo. Alessandro Di Battista continua a creare guai con le sue sparate. Le ultime riguardano il Venezuela e il regime di Maduro, da sempre visto di buon occhio dal M5s e ...

Alessandro Di Battista fuori controllo : "Matteo Salvini come Macron e Saviano" : Ogni parola, un caso per il governo. Alessandro Di Battista continua a creare guai con le sue sparate. Le ultime riguardano il Venezuela e il regime di Maduro, da sempre visto di buon occhio dal M5s e soprattutto da Dibba. La posizione dell'Italia la hanno data Giuseppe Conte ed Enzo Moavero Milanes

Matteo Salvini - la chat segreta dei grillini sul caso Diciotti : dobbiamo stare coi giudici : Ribollono, le chat dei 5 Stelle: il tema è quello dell'autorizzazione a procedere (o no) nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua gestione del "caso Diciotti", la nave che fu tenuta per giorni nel porto di Catania con decine di migranti a bordo. Rivela il Corriere della Sera

Sea Watch - Matteo Salvini : 'Cosa deve fare alla nave della Ong'. Lezione al governo olandese : Matteo Salvini replica al ministro degli Esteri olandese, che poche ore fa in modo sprezzante aveva affermato che 'i migranti della Sea Watch non sbarcheranno mai in Olanda', con uno sfottò al governo ...

Sea Watch - Matteo Salvini : "Cosa deve fare alla nave della Ong". Lezione al governo olandese : Matteo Salvini replica al ministro degli Esteri olandese, che poche ore fa in modo sprezzante aveva affermato che "i migranti della Sea Watch non sbarcheranno mai in Olanda", con uno sfottò al governo de L'Aia: “Se il governo olandese non è in grado di controllare le navi che portano la bandiera del

Diciotti - la bomba di Matteo Salvini : 'Invasione di campo dei giudici di sinistra' : ... punta il dito contro la magistratura: per il leghista si tratta di una 'evidente invasione di campo di qualche giudice di sinistra che vuol fare politica. Ho il cellulare pieno di messaggi di ...

Diciotti - la bomba di Matteo Salvini : "Invasione di campo dei giudici di sinistra" : Sul caso Diciotti, che gli è costato la richiesta di rinvio a giudizio da parte del tribunale dei ministri di Catania, Matteo Salvini picchia durissimo. Dopo aver ribadito che sul suo destino "deciderà il Senato", punta il dito contro la magistratura: per il leghista si tratta di una "evidente invas

Matteo Salvini come Silvio Berlusconi : all'attacco dei "giudici di sinistra" : Gli appelli per far sbarcare i 47 migranti della Sea Watch arrivano da più voci: associazioni, Cei, cittadini di Siracusa chiedono di far scendere le persone che sono sulla nave dell'ong da otto giorni. Matteo Salvini, però, non ascolta nessuno e non cambia idea. Agli appelli risponde con delle accuse, senza risparmiare nessuna delle controparti in causa. Attacca i magistrati "di sinistra" che vogliono processarlo per il caso ...

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera i vescovi : 'Prendete voi gli immigrati? Poi...' : 'Ne abbiamo visti tanti di immigrati accolti dalla chiesa e poi scomparsi in giro per l'Italia , ospitati quindi a spese degli italiani'. Così, a un gazebo della Lega a Milano, Matteo Salvini ha ...

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera i vescovi : "Prendete voi gli immigrati? Poi..." : "Ne abbiamo visti tanti di immigrati accolti dalla chiesa e poi scomparsi in giro per l'Italia, ospitati quindi a spese degli italiani". Così, a un gazebo della Lega a Milano, Matteo Salvini ha replicato ai vescovi della Cei, che si sono detti pronti ad accogliere i migranti che sono sulla nave Sea

Matteo Salvini - il grillino Buffagni lo sfotte : 'La Lega? Sui numeri non è affidabilissima' : ' La Lega? Sui numeri, vista la sua precedente gestione dei soldi, non è affidabilissima '. Una battuta velenosissima, quella del sottosegretario agli Affari regionali, Stefano Buffagni , che ha così ...

Matteo Salvini - il grillino Buffagni lo sfotte : "La Lega? Sui numeri non è affidabilissima" : "La Lega? Sui numeri, vista la sua precedente gestione dei soldi, non è affidabilissima". Una battuta velenosissima, quella del sottosegretario agli Affari regionali, Stefano Buffagni, che ha così commentato all'agenzia Ansa l'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione effettuata dalla lega, che ha s

Diciotti - le accuse contro Matteo Salvini e su quali elementi dovrà giudicarlo il Senato : Mercoledì 30 gennaio la Giunta per le immunità del Senato sarà chiamata a esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per l'accusa di sequestro di persona sul caso della nave Diciotti. Ecco quali sono le motivazioni della richiesta da parte del Tribunale dei ministri e su cosa saranno chiamati a esprimersi i Senatori.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - l'attacco a Matteo Salvini : 'Immigrazione - un falso problema' : Silvio Berlusconi a L'Aquila per i 25 anni di Forza Italia ha dimostrato di avere le idee molto chiare sull'attuale governo M5s-lega e sulla questione migranti. Il leader degli azzurri, ai microfoni ...