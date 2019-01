Martina PD | Giornata della memoria | senza memoria non c’è futuro

romadailynews

(Di domenica 27 gennaio 2019) Roma – “‘Mi hanno sputato in faccia perche’ pensavano fossi ebrea’. Questa frase e’ di una professoressa, aggredita cosi’ a Roma. L’episodio e’ di ieri. Se si dimentica l’orrore, aumenta il rischio che ritorni in forme nuove. Ma noi non dimentichiamo, noi ricordiamo. Oggi siamo a Matera assieme a tante e tanti per riflettere su cio’ che e’ stato, sulla cultura e sull’impegno necessario. Perche’, non c’e’”. Lo scrive su facebook Maurizio(Pd).L'articolo(PD):non c’èproviene da RomaDailyNews.