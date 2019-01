Martina Colombari rivela | “Perquisisco mio figlio e controllo il cellulare di mio marito

Martina Colombari/ "Molestie? Dopo #MeToo si fa di tutta l'erba un fascio - ma ho incontrato qualche orco..." : Martina Colombari e le molestie: "Dopo #MeToo si fa di tutta l'erba un fascio, ma ho incontrato qualche orco...". Ed ecco come è andata

Martina Colombari : "Gli haters mi danno della mantenuta e della madre assente - io rispondo 'e sti c***i'" : "Ormai la gente non va più al bar e si ritrova su Instagram. Mi rimproverano, mi dicono che faccio la mantenuta, che non faccio un cavolo dalla mattina alla sera, che vado a fare beneficenza ma che tanto è tutto finto, che non sto mai a casa con mio figlio, che voglio far credere che faccio la madre ma non ci crede nessuno, ma come dicono a Roma io rispondo 'e sti cazzi'". Martina Colombari è intervenuta ai microfoni di Rai ...

Martina Colombari preoccupata per il figlio : “È un periodo difficilissimo - a volte non ci dormo la notte” : “Oggi per i ragazzi giovani ci sono troppi stimoli, è un periodo difficilissimo sia per loro, sia per noi genitori”. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, l’ex Miss Italia Martina Colombari ha parlato a cuore aperto del suo matrimonio con l’ex calciatore del Milan Billy Costacurta e del suo rapporto con il figlio Achille. “Ci sono i social network che li circondano, hanno questa smania di essere coperti di ...

Vieni da me - l'incubo che tormenta Martina Colombari : "Mio figlio? Perché non ci dormo la notte" : Martina Colombari a Vieni da me di Caterina Balivo ha parlato a cuore aperto del suo matrimonio e delle difficoltà di essere mamma nel 2019. "Oggi per i ragazzi giovani - sottolinea l'ex Miss Italia - ci sono troppi stimoli, è un periodo difficilissimo sia per loro, sia per noi genitori. Ci sono i s

Vieni da me - l'incubo che tormenta Martina Colombari : 'Mio figlio? Perché non ci dormo la notte' : Martina Colombari a Vieni da me di Caterina Balivo ha parlato a cuore aperto del suo matrimonio e delle difficoltà di essere mamma nel 2019. 'Oggi per i ragazzi giovani - sottolinea l'ex Miss Italia - ...

Vieni da me - Martina Colombari in studio così : un look molto audace - pubblico in delirio : Gambe perfette, muscolose, bicipiti tonici, fisico statuario. Martina Colombari è l'ospite super sexy di Caterina Balivo a Vieni da me su Raiuno. La moglie di Alessandro Costacurta ha parlato della sua vita e carriera. Nella cassettiera, tra le altre cose, Caterina le ha fatto trovare la corona di