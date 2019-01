Mara Venier sta male in diretta a Domenica In | ecco cosa è successo

Domenica In - Mara Venier chiarisce : "Non sono ubriaca" : Questa Domenica è stata un po' particolare per Mara Venier. O meglio, l'inizio della sua Domenica In è stato un po' diverso dal solito. Il motivo? Un brutto problema fisico. La conduttrice, infatti, è apparsa fin da subito parecchio dolorante. Leggermente inclinata sulla poltrona e con il viso scuro, Mara Venier si è accomodata in studio. Ma dopo poco, visto il fastidio fisico, ha subito chiarito: "Non sono ubriaca se sto così è perché ho il ...

Domenica In - Mara Venier e il ritardo di 18 minuti : rabbia nello studio di Rai 1 : Si è fatta sentire la protesta dei telespettatori per l'irruzione della messa di papa Francesco da Panama per la Giornata mondiale della Gioventù trasmessa nell'orario destinato solitamente a Domenica ...

Mara Venier - il colpo della strega diventa uno show a Domenica In : "Non sono ubriaca - devo farmi un giro" : "Se mi vedete in queste condizioni è per il colpo della strega, non sono ubriaca". Con queste parole Mara Venier ha aperto la nuova puntata di Domenica In partita alle 15.50 anziché alle 14.00 come di consueto, a causa della diretta del Tg1 per la Giornata Mondiale della Gioventù con Papa Francesco.L'appuntamento del contenitore ha avuto come primo segmento un'intervista della conduttrice veneziana all'attore e regista Vincenzo Salemme, ...

Domenica In - orrore contro Mara Venier : "Ti devi vergognare - proprio nel giorno della memoria..." : Tutta colpa di Matteo Salvini. O meglio, del fatto di aver speso parole positive sul ministro dell'Interno e sulle sue politiche per gestire l'emergenza immigrazione. Nel mirino ci è finita Mara Venier, che ha parlato del leghista in settimana. E poco prima della diretta di Domenica In - spostata di

Domenica In - "agguato" di Papa Francesco a Mara Venier : non va in onda - sconcerto tra i fan : Sorpresa e sconcerto per i fan più appassionati (ma un poco disattenti) di Domenica In, il programma della Domenica pomeriggio di Mara Venier: alle 14, infatti, si sono sintonizzati su Rai 1. Peccato però che non abbiano trovato né zia Mara né tanto meno Domenica In. La ragione? Il viaggio di Papa F

Domenica In/ Anticipazioni : Vincenzo Salemme ed Eleonora Abbagnato tra gli ospiti di Mara Venier : Questo pomeriggio, Domenica 27 gennaio 2019, andrà in onda la nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, ecco gli ospiti e le Anticipazioni.

Domenica In - a pochi minuti dalla diretta il linciaggio di Mara Venier : nei guai per "colpa" di Matteo Salvini : Vietato parlare bene di Matteo Salvini. La pena? Essere bersagliati dagli alfieri dell'integrazione a tutti i costi. Ne sa qualcosa Mara Venier, mitica conduttrice di Domenica In, che in settimana ha detto di apprezzare la linea del ministro dell'Interno sull'emergenza immigrazione (oltre ad aver af