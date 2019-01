Malesia | Comitato paralimpico internazionale revoca assegnazione mondiali di nuoto dopo

agenzianova

: RT @MarcoCSermoneta: ??Il Comitato Paralimpico Int’le ha spogliato la Malesia del diritto di ospitare i Campionati mondiali di nuoto @Para_s… - KIBUTZCOL : RT @MarcoCSermoneta: ??Il Comitato Paralimpico Int’le ha spogliato la Malesia del diritto di ospitare i Campionati mondiali di nuoto @Para_s… - javieryearson : RT @MarcoCSermoneta: ??Il Comitato Paralimpico Int’le ha spogliato la Malesia del diritto di ospitare i Campionati mondiali di nuoto @Para_s… - MarcoCSermoneta : ??Il Comitato Paralimpico Int’le ha spogliato la Malesia del diritto di ospitare i Campionati mondiali di nuoto… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) ... per ragioni politiche, non c'è assolutamente altra alternativa se non quella di cercare un nuovo paese ospitante" perché "tutti i campionati del mondo devono essere aperti alla competizione di tutti ...