Lucchese-Alessandria | episodio di violenza dell’allenatore | il duro commento di Ghirelli

calcioweb.eu

: #SerieC #LuccheseAlessandria Lucca, gesto folle di #Favarin: testata al vice di #DAgostino - Gazzetta_it : #SerieC #LuccheseAlessandria Lucca, gesto folle di #Favarin: testata al vice di #DAgostino - edocozza : #LazioJuve è una gran bella partita, ma segnalo anche questa gran scena dalla #SerieC, dove il tecnico della… - CalcioWeb : #LuccheseAlessandria, episodio di violenza dell'allenatore: il duro commento di Ghirelli -

(Di domenica 27 gennaio 2019) “La tensione della gara, l’incertezza del risultato e neppure eventuali diverbi possono in alcun modo giustificare la sconsideratadel gesto dell’allenatore dellanei confronti del membro dello staff dell’al termine della gara che vedeva le due società contrapposte”. Sono le dure dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Francesco, sull’durante“In una giornata della memoria, come quella di oggi, che ci ricorda la Shoah, in cui si dovevano esaltare i valori a difesa dell’odio e della– commenta– mi vedo purtroppo obbligato ad evidenziare e condannare un esempio negativo. Purtroppo è quella faccia del calcio che non ci rappresenta e che non vorremmo mai vedere; che allontana la gente. Sono certo che il Giudice sportivo assumerà i ...