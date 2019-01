L' oroscopo dell' amore dei single | 29 gennaio | Acquario innamorato | Scorpione lunatico

oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio : buon momento per l'Ariete : Il mese di gennaio si conclude ed inizia quello di febbraio. Scopriamo quali sono le previsioni dei dodici segni zodiacali per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute nel periodo compreso tra lunedì 28 gennaio e domenica 3 febbraio. L'Oroscopo per tutti i segni Ariete: in campo sentimentale è un momento di forza per il segno. Giornate particolarmente interessanti saranno quelle di inizio settimana. Per quanto riguarda il quello ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati nella settimana annunciata da Paolo Fox nel consueto spazio televisivo del...

oroscopo Branko oggi - domenica 27 gennaio 2019 : le previsioni dello zodiaco

oroscopo 1 febbraio : Vergine al centro dell'attenzione - in ribasso Leone : La giornata di venerdì 1 febbraio 2019 l'Ariete potrebbe ritrovare il giusto equilibrio, il Gemelli sarà decisamente più tranquillo e il Pesci vorrà essere solo almeno per un po'. Il Capricorno potrebbe stringere una amicizia duratura, ma per il Leone potrebbe non essere una giornata favorevole. ...Continua a leggere

oroscopo weekend : il ‘Meteo delle Stelle’ di Simon and the stars : Previsioni Oroscopo del fine settimana: lo zodiaco di Simon and the stars a Vieni da Me Come ogni venerdì, anche oggi, 25 gennaio 2019, l’astrologo Simon and the stars con le sue previsioni dell’Oroscopo del fine settimana, quindi di sabato e domenica, ma anche della settimana prossima, ha tenuto banco a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo, nello spazio ormai amatissimo dagli appassionati di astrologia, dal titolo il meteo delle ...

L'oroscopo della settimana dal 28 al 3 febbraio : periodo 'ok' per il Cancro : Arriva L'oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019. Si susseguiranno dei giorni interessanti che porteranno diversi cambiamenti in svariati campi. Per alcuni giungerà il momento di fare un passo avanti nelle relazioni, per altri, invece, arriverà l'occasione lavorativa giusta da cogliere al volo. Vediamo cosa aspettarci durante la settimana. Oroscopo 28-3 febbraio 2019: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e ...

L'oroscopo dell'amore single - 26 gennaio : Ariete 'stravolto' dall'amore - Leone sognatore : La vita è un susseguirsi di avvenimenti, di conferme, di sorprese e la parola d'ordine è vivere i sentimenti con coraggio e slancio. Cosa sarebbe il mondo senza amore? E come sarebbe la vita senza gli astri? Sicuramente grigia e buia. Le previsioni astrologiche di sabato illuminano l'arduo cammino dei cuori solitari, alla ricerca di un amore che gli scaldi il cuore. Complici silenziosi di piccole e grandi avventure, i pianeti transitano e si ...

oroscopo della settimana fino al 3 febbraio con pagelle : Capricorno 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio è arrivato, pronto a mettere in evidenza la classifica con i voti e le pagelle degli ultimi sei segni. Prima di partire nel presentare i segni più fortunati del momento, d'obbligo sottolineare due cose importanti: primo punto, la classifica della settimana è stata impostata sui sei simboli astrali appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco; secondo punto, ovviamente per conseguenza, le ...

oroscopo dell'amore con classifica tradimento e lealtà : Toro il più fedele : Il rapporto di coppia è un insieme di energie che scatenano sensazioni positive, regalando felicità e gioia. Guardando l'altro lato della medaglia ci accorgiamo però che cadendo da quel mondo paradisiaco ci si ritrova in una realtà nella quale subentrano difficoltà, incapacità di lasciarsi andare ai sentimenti, relazioni extraconiugali. Lanciamo un focus analizzando come ciascun segno zodiacale sia più propenso alla fedeltà o al tradimento, ...

oroscopo dell'amore single 23 gennaio : Sagittario conquistatore - Acquario capriccioso : Cosa ci svelano gli astri nella giornata di mercoledì 23 gennaio? Sarà un nuovo appuntamento dedicato all'amore e alla ricerca della persona desiderata? I single riusciranno a trovare l'anima gemella? Ecco di seguito le previsioni astrologiche segno per segno nell'Oroscopo dell'amore specificamente per i single. L'Oroscopo e gli 'ostacoli del cuore' dall'Ariete alla Vergine Ariete: sentite forte il bisogno di uscire fuori dagli schemi, ...

oroscopo dell'Acquario : a febbraio tanti nodi da sciogliere - anche sul lavoro : Per i nati sotto il segno dell'Acquario, il mese di febbraio si profila come un periodo pieno di insidie e servirà, quindi, buon senso e pazienza per venire a capo di alcune situazioni complicate, che potrebbero delinearsi all'orizzonte fin dalla prima settimana del mese, secondo quanto previsto dall'Oroscopo mensile. L'Acquario e il mondo del lavoro, problemi in vista Una serie di difficoltà sono alle porte, in un ambito, quello lavorativo, ...

oroscopo della Bilancia a febbraio 2019 : sarà un mese di grandi sacrifici : Il mese di febbraio, secondo le previsioni degli studiosi dell'Oroscopo, riserverà ai nati sotto il segno della Bilancia ben poche sorprese positive, perché le congiunture astrali sono sfavorevoli, con eccezione per i primi giorni del mese. Fino al 5 febbraio infatti avrete l'opportunità di concludere dei buoni affari, poi le condizioni peggioreranno radicalmente e vi renderete conto di attraversare un periodo difficile. Bilancia e amore: un ...

oroscopo dell'anno 2019 per i Pesci : qualche difficoltà in ambito lavorativo : Nel 2019 il pianeta Saturno si rivelerà particolarmente severo nei confronti dei nati sotto il segno dei Pesci. Li metterà infatti di fronte alle loro 'ombre' in ambito relazionale, sottolineando errori e superficialità del 2018 che influenzeranno negativamente anche l'andamento del nuovo anno. I Pesci si sentiranno confusi e disorientati, tanto che opteranno per percorsi stantii ed orizzonti obsoleti che oramai hanno fatto il loro corso o, ...

Paolo Fox oroscopo di domani - 22 gennaio : previsioni dello zodiaco : oroscopo segni di Fuoco, 22 gennaio: le previsioni di domani di Paolo Fox Quali segni potranno contare sulla benevolenza dei pianeti? Quale settore della vita potrà contare su buone indicazioni da parte di Paolo Fox? Scopriamolo con il suo oroscopo di domani, 22 gennaio, e le previsioni dei segni di Fuoco. ARIETE: domani vivranno un martedì caratterizzato da una forse dose di disagio. Sentiranno la necessità di chiudere dei rapporti. LEONE: ...