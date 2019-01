Ligue 1 | il Lione passa ad Amiens con il minimo sforzo PSG-Rennes dalle 21

Pronostico St. Etienne vs Lione - Ligue 1 20-1-2019 e Analisi : St. Etienne-Lione, domenica 20 gennaio. Dopo la vittoria del Lilla sull’Amiens per 2 a 0, scenderanno in campo domenica alle 21.00 il St. Etienne e il Lione. Una sfida tra la terza e la quarta in classifica, che potrebbe avere importanti conseguenze. In caso di vittoria del St. Etienne, questa salirebbe a 39 punti, avvicinandosi al Lilla, che di punti invece ne ha 40. Anche la vittoria del Lione modificherebbe l’attuale ...

Ligue 1 : il Nizza in 10 pareggia contro il Monaco - rallenta il Lione e va ko il Marsiglia : Nessun vincitore nel derby della Costa Azzurra tra Monaco e Nizza: finisce infatti 1-1 tra Henry e Vieira, con i monegaschi in superiorità numerica per un tempo per il rosso a Sacko . Vantaggio di ...

Probabili formazioni Montpellier-Lione - Ligue 1 22-12-2018 : Probabili formazioni Montpellier-Lione 22 dicembre: big match della 19 esima giornata di Ligue 1.Montpellier e Lione cercano punti preziosi in quello che, di fatto, è uno scontro diretto per la zona Champions League. I padroni di casa sono attualmente quarti in classifica a 29 punti, 2 in meno rispetto agli avversari di giornata, e vengono dal k.o contro il Lilla (0-1 in casa) nell’ultima giornata di Ligue 1, in un’altra sfida molto ...

Probabili formazioni Lione-Monaco - Ligue 1 16-12-2018 : Il Lione arriva da una sequenza di due partite senza vittorie in campionato, 1 pareggio e 1 sconfitta, ed ha vinto solo due delle ultime cinque. Cercherà di tornare a vincere ospitando il Monaco, una squadra che sembra essere in ripresa, con due vittorie nelle ultime tre partite di campionato.Il Lione di Bruno Génésio ha il quarto attacco migliore della Ligue 1 con 26 gol segnati, ma ha anche avuto problemi in difesa, con 20 gol subiti che è il ...

Probabili formazioni Lione-Rennes - Ligue 1 05-12-2018 : Il Lione, attualmente terzo in classifica a quota 28 punti, è staccato di ben 15 punti nei confronti del PSG capolista, ma è in gran forma, e punta deciso a confermare la propria presenza in zona Champions League. L’OL, infatti, è imbattuto nelle ultime 5 giornate di Ligue 1, e, in particolare, viene dal pareggio nello scontro diretto per l’altissima classifica contro il Lilla (2-2 in trasferta).Il compito dei padroni di casa non dovrebbe ...

Ligue 1 : Dembélé riacciuffa il Lille - Lione ancora secondo : Finisce 2-2 lo scontro diretto tra Lille e Lione per la seconda posizione, nella 15a giornata di Ligue 1 . Partenza a razzo del Lille, in gol con Remy , 17', e Pépé , 28',. Nella ripresa, Depay ...

Probabili formazioni Lilla-Lione - Ligue 1 01-12-2018 : Lilla-Lione 1 dicembre: match della 15 esima giornata del campionato francese. Gli ospiti sono favoriti in questa sfida al vertice, ma le quote parlano di un sostanziale equilibrio.Si affrontano, infatti, 2 squadre di altissima classifica, che cercano punti già importanti per la zona Champions, visto che, per lo scudetto, il PSG sembra essere ormai imprendibile. Il Lione di Bruno Genesio, attualmente secondo in classifica con 27 punti, e ...